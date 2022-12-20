الامارات | موقع «أجمل شتاء في العالم».. دليلكم لجواهر إماراتية خفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، موقعها الإلكتروني الجديد الذي يقدم لزواره تجربة تفاعلية سلسة تبرز أهم معالم الجذب السياحي في إمارات الدولة، ويقدم معلومات وافية عنها، بالعربية والإنجليزية، ويدعم تجربتهم في استكشاف المواقع الفريدة التي تزخر بها، علاوة على الجواهر الخفية التي لا يعرفها كثيرون.

ويستعرض الموقع عدداً من أبرز الأسواق الشعبية التي تقدم التسوق بأسلوب جديد، إذ يستطيع الزائر التعرف إلى أسواق مثل سوق البحر وسوق الجمعة في الفجيرة وسوق الذهب وصالح والنخيل والشناصية، وغيرها من الأسواق التي تمثل ذاكرة حية تنبض بالتراث. ولمحبي الشواطئ وأنشطتها، ومغامراتها، يقدم الموقع خريطة بأهم شواطئ الدولة الساحرة، إذ يستعرض أبرز البرامج التي يمكن الاستمتاع بها هناك. كما يقدم خريطة بأبرز مسارات الدراجات الهوائية في الدولة، والتي تتيح تجارب مختلفة في بيئات مختلفة. ويستعرض عدداً من الجزر الإماراتية التي تُعد من أجمل الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار والسياح.

ولمحبي اختبار تجربة المغامرة والإثارة، يقدم الموقع دليلاً بأبرز الأنشطة التي تضمن قدراً عالياً من التشويق، حيث يصطحب عشاق هذا النوع من الأنشطة إلى وجهات تقدم فعاليات مليئة بالمفاجآت.

كما يطوف الموقع بمحبي التاريخ بين الأماكن التراثية التي تزخر بها الإمارات.

ويسافر الموقع بزواره إلى معالم تاريخية وأثرية مخفية، إذ يضيء على عدد من المواقع التي أطلق عليها اسم جواهر الإمارات المخفية، مثل بركة حتا السرية التي سميت بهذا الاسم نتيجة وقوعها بين الجبال الصخرية العالية، التي تجعل منها مكاناً مخفياً، لا يبرز للأفراد إلا من بعد المرور من بين الجبال عن طريق السير على الأقدام، حيث يمكن للزوار الجلوس والاستجمام والسباحة أو حتى القيام بالصيد، وغيرها من الأنشطة.