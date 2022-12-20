الامارات | أمراض القلب قد تتسبب في اضطراب ما بعد الصدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مؤسسة القلب الألمانية أن الإصابة بأمراض القلب قد يكون لها تأثير سلبي على الحالة النفسية للمريض أيضاً، إذ قد يصاب المريض بما يُعرف «باضطراب ما بعد الصدمة».

وأوضحت أن أعراض هذا الاضطراب تتمثل في مشاعر الخوف والقلق والتوتر النفسي واضطرابات النوم والكوابيس واعتلال المزاج وصولاً إلى الاكتئاب.

وشددت المؤسسة الألمانية على ضرورة استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج النفسي في الوقت المناسب، لأنها تتسبب في إجهاد القلب بشكل إضافي، ما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض.

المختصون يشددون على ضرورة استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة أعراض الاضطراب النفسي.