الامارات | تحذير للشباب.. السكتات الدماغية لا تقتصر على المسنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للسكتات الدماغية بأن الإصابة بهذا المرض لا تقتصر على المسنين فقط، بل إن نسبة 10 إلى 15% من المصابين تقل أعمارهم عن 55 عاماً.

وأضافت أنه في حال الإصابة بالسكتة الدماغية لا يتم إمداد الدماغ بالأوكسجين الكافي بسبب انسداد في الأوعية الدموية أو حدوث انفجار بها، وتتمثل أعراض الإصابة في حدوث شلل في جانب واحد في الجسم واضطرابات النطق والكلام والشعور بالدوار.

وأضاف أطباء الجمعية أن النساء أكثر عُرضة للإصابة بالسكتات الدماغية مقارنة بالرجال، لأن تناول حبوب منع الحمل والتدخين تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إضافة إلى وجود بعض عوامل الخطورة الأخرى، التي تتمثل في قلة الحركة والنشاط وزيادة الوزن والإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك فإن نمط الحياة ليس هو العامل الحاسم لتحديد مدى الإصابة بالسكتات الدماغية، خصوصاً مع المرضى من الشباب من 18 إلى 35 عاماً، إذ ترجع الإصابة إلى وجود عيوب في القلب أو العوامل الوراثية أو تمزق في شرايين الرأس أو الشريان السباتي.

ولكن تزيد فرص نجاة الشباب من السكتات الدماغية مقارنة بكبار السن بشرط أن يتلقوا المساعدة الطبية على الفور، إذ يجب الاتصال بالطوارئ أو التوجه إلى المستشفى فور ظهور علامات الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل صعوبة في النطق والكلام، وعدم وضوح الرؤية، والشعور بصداع مفاجئ.

أعراض الإصابة تتمثل في حدوث شلل في جانب واحد بالجسم واضطرابات النطق والكلام والشعور بالدوار.