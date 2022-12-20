الامارات | نجوم عرب يتغنّون بالأرجنتين.. ومحبوبها العابر للحدود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل نجوم وفنانون عرب مع فوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم في قطر، الليلة قبل الماضية، بعد مباراة نهائية حبس فيها العالم أنفاسه حتى اللحظات الختامية في الماراثون المبهر الذي كان طرفه الآخر المنتخب الفرنسي. وعاشت الجماهير لحظات استثنائية من التشويق التي انتهت بتتويج الأرجنتين، وتحقيق محبوب الجماهير ميسي حلم بلاده بعد سنوات من التألق، وتقديم الأفضل لعشاق الساحرة المستديرة.

وفي الوقت الذي شهدت منصات التواصل فرحة واسعة عمت مختلف الأرجاء احتفالاً بميسي ورفاقه، تشارك نجوم عرب عبر حساباتهم الاحتفاء بأبطال العالم، آخذين نصيبهم من البهجة التي عبروا عنها، كل بأسلوبه.

وقال النجم اللبناني راغب علامة: «أجمل مباراة شاهدتها في حياتي، أبدع الفريقان الفرنسي والأرجنتيني بمنتهى الروعة»، مضيفاً «مبروك للأرجنتين كأس العالم، ومبروك لكل مشجعي الفريق الأرجنتيني، ومبروك للرابح الأكبر في هذا الحدث، ألا وهي دولة قطر».

أما المغنية اللبنانية نوال الزغبي، التي يبدو أنها حرصت على متابعة المباراة لحظة بلحظة، وشجعت الفريق الفائز، فكتبت عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «وأخيراااً... كتير نطرت هيدي اللحظة.. سنين وسنين.. مبروك بطل العالم، مبروك، الكأس، مبروك الأرجنتين، مبروك يا أسطورة».

ولم تفوت الفنانة يارا الفرصة للتعبير عن فرحتها العارمة بفوز فريقها المفضل، وهي التي سبق أن عرفت بتشجيعها الدائم لليو ميسي، إذ ارتدت القميص الرسمي للفريق الأرجنتيني، وعلقت عبر «تويتر» و«إنستغرام»: «وأخيراً كرة القدم تنصف ميسي، وتصبح أكثر عدالة بتحقيق حلمه قبل الاعتزال». وأضافت مخاطبة النجم الأرجنتيني: «عزيزي ميسي، أنت أفضل لاعب في التاريخ، لم يأت قبلك، ولن يأتي بعدك... ألف مبروك للأرجنتين».

أما المغنية اللبنانية ديانا حداد، فنشرت صورتها على حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مرتدية قميص المنتخب الأرجنتيني، ومعلقة باللغة الإنجليزية: «إلى الأبد الأرجنتين». كما نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال، صورة للنجم الأرجنتيني ميسي، وهو يقبّل كأس العالم، متوجهة بالتهنئة لجميع عشاق كرة القدم حول العالم.

من جانبها، نشرت المغنية السورية أصالة صورة لابنها آدم مرتدياً قميص المنتخب الأرجنتيني، كما نشرت صورة لنجم الكرة الأرجنتيني المتوج، قائلة: «لمّا العالم يجتمع على حب شخص.. بيكون ميسي». كذلك فعل الممثل المصري محمد هنيدي الذي قال: «وهنا ولأول مرة في التاريخ ستغلق كتب التاريخ، ليكتب كاتب التاريخ آخر سطر قبل أن يغلقها بأن ليونيل ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم... لتغلق الكتب أخيراً لحين ظهور أسطورة بحجم وتاريخ وإنجاز ميسي، أفضل كأس عالم في التاريخ».

من جانبه، نشر الفنان السعودي ناصر القصبي، صورة لميسي، وكتب: «شهر كامل من المتعة، أجمل نسخة من كأس العالم، الأرجنتين تستحق اللقب بجدارة.. نبارك لأشقائنا في قطر هذا النجاح الباهر في التنظيم». فيما قال زميل دربه الممثل السعودي فايز المالكي، عبر «تويتر»: «فعلها الأسطوري ميسي، ختم كرة القدم، مباراة عظيمة تليق بنهائي كأس العالم، انتهت بفوز منتخب عظيم». وأضاف «شكراً لقطر على التنظيم المبهر والرائع والمحترم، شكراً على الصورة الزاهية التي قدمتوها للعالم نيابة عنا جميعاً».

أفضل تنظيم

قال المخرج السينمائي المصري عمرو عرفة، عبر «تويتر»: «في النهاية أفضل تنظيم كأس عالم، أفضل مركز لفريقي في كأس عالم، أفضل نهائي في تاريخ كأس عالم، أفضل ميسي في التاريخ».

في الوقت الذي شارك الشاعر الغنائي المصري تامر حسين، الجمهور فرحة كأس العالم قائلاً: «أيوه بقى افرح يا ميسي.. نهاية تليق بتاريخك. مبروك الأرجنتين ماتش ممتع جداً، ومتعب للأعصاب».

راغب علامة:

«أجمل مباراة شاهدتها في حياتي، أبدع الفريقان الفرنسي والأرجنتيني».

ناصر القصبي:

«شهر كامل من المتعة.. الأرجنتين تستحق اللقب بجدارة».

يارا:

«عزيزي ميسي، أنت أفضل لاعب في التاريخ، لم يأت قبلك ولا بعدك».