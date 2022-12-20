الامارات | لوس أنجلوس حزينة على «قط هوليوود»: وداعاً جارنا المفضل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساد حزن لدى سكان في لوس أنجلوس ومحبي الحيوانات، أول من أمس، على رحيل «هوليوود كات» (قط هوليوود)، حيوان البوما الشهير الذي كان يجوب مرتفعات هوليوود. وكان الحيوان المسنّ الذي كان يقرب عمره من 11 عاماً، قد فارق الحياة السبت الماضي بعد تلقيه جرعة القتل الرحيم، كما أعلن عناصر من هيئة حماية الحياة البرية.

وكان للبوما ذي الفرو الأسمر، المسمى رسمياً «بي - 22»، صورة شهيرة من صور «ناشيونال جيوغرافيك» تظهر في خلفيتها اللافتة العملاقة الشهيرة بأحرف كلمة «هوليوود» على التلة. وقرر عناصر في هيئة حماية الحياة البرية مطلع الشهر الجاري الإمساك بالحيوان بسبب سلوكه المتهور الناجم ربما عن اصطدامه بمركبة. وقالت الهيئة في بيان إن أطباء بيطريين لاحظوا إصابته في الرأس والعين اليمنى ومعاناته تمزقات في الأعضاء الداخلية.

وأوضحت أن «القرار الأصعب الذي اتُّخذ بدافع التعاطف كان بوضع حد لعذاباته».

وأشاد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بـ«الحياة المذهلة» التي عاشها الحيوان الذي «آسر قلوب أشخاص من العالم أجمع».

بينما قال البرلماني من لوس أنجلوس آدم شيف، إنه «محطم القلب» جراء إنهاء حياة البوما. وكتب عبر «تويتر» أن «بي - 22» كان «جارنا المفضل، كان مشاغباً في بعض الأحيان والشعار المحبب للوس أنجلوس».