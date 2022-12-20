الامارات | شاهد «هوم ألون» فوق السحاب في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فوكس سينما»، الذراع السينمائية لشركة «ماجد الفطيم» أنها ستتيح لعشاق مشاهدة الأفلام تجربة Movie Magic in the Sky الجديدة، بالتعاون مع «أورا سكاي بول لاونغ» في دبي.

وأضافت «فوكس سينما» في بيان أنه «عشية 24 ديسمبر الجاري سيتمكن عشاق السينما من الاستمتاع بمشاهدة فيلم (هوم ألون) في الهواء الطلق، وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، وسط خلفية سماء دبي الشهيرة والأفق المتلألئ للخليج العربي». وطرحت التذاكر ابتداءً من أمس، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً بسبب عدد المقاعد المحدود الذي يصل إلى 50 مقعداً فقط.

وأشارت إلى أنه «ابتداءً من 500 درهم للشخص الواحد، تشمل باقات التجربة السينمائية الدخول لمشاهدة الفيلم، استقبالاً وترحيباً مميزاً.. وسلسلة مفاجآت طوال الأمسية».