نصائح للتخلص من نهايات الشعر المقصف.. طرق طبيعية من المنزل غير القص

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

النهايات المتقصفة هي إحدى مشاكل الشعر الرئيسية، التي يمر بها معظم الفتيات، التي يمكن أن تؤثر سلبًا على شكل الشعر وكذلك توقف نمو الشعر، ولكن كيف تمنع تقصف النهايات، وهل قصها هو السبيل الوحيد لوقف هذا الضرر، فيما يلي يستعرض التقرير التالي، أبرز النصائح والطرق الطبيعية التي تساعدك على معالجة النهايات المتقصفة، نقلا عن موقع «ستايل كريز» المتخصص في لايف ستايل وشؤون المرأة.

طرق التخلص من تقصف الشعر

زيت جوز الهند:

هو مرطب لامع ومعالج طبيعي، يحتوي على أحماض دهنية متوسطة السلسلة تمكنه من اختراق الشعر بسهولة، فهو يرطب ويغذي شعرك وهو رائع لمنع وإصلاح الأطراف المتقصفة.

ضعي القليل من زيت جوز الهند في راحة يدك وضعيه على شعرك من الجذور إلى الأطراف، تأكدي من وضع كمية كافية من الزيت على الأطراف، لمي شعرك وغطيه بقبعة الاستحمام واتركيه ليلة، ويغسل في صباح اليوم التالي بالشامبو.

زيت السمك:

أظهرت العديد من الدراسات أن زيت السمك يقلل من تساقط الشعر ويحفز نمو الشعر، وقد أظهرت دراسة أخرى أن زيت السمك يمكن أن يقلل من تقصف الأطراف، اخلطي زيت الزيتون وزيت السمك، أضيفي بيضة كاملة واخفقيها حتى تصبح ناعمة، ضعي المعجون على شعرك جيدًا، ودلكيه على فروة الرأس، يترك لساعة ويغسل بالشامبو.

زيت الأرجان:

يُستخرج زيت الأرجان، المعروف أيضًا باسم الذهب السائل، من حبات الأرجان، ويمكنه إصلاح تلف الشعر ويساعد على منع تقصف الأطراف لأنه يحتوي على فيتامين E ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تجعله عامل ترطيب ممتاز.

اغسلي شعرك بالشامبو وجففيه بالمنشفة، وبينما ما يزال شعرك رطبًا، ضعي قطرة أو قطرتين من زيت الأرجان من منتصف شعرك حتى النهاية، واتركه حتى يجف.

زيت الخروع:

زيت الخروع له وزنا جزيئيا منخفضا ويمكن أن يخترق جذع الشعرة، حيث يصلح الشعر وإعادة ترطيبه، ويقلل من حكة فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر، ويعالج الأطراف المتقصفة.

سيحي ملعقتين إلى أربع ملاعق صغيرة من زيت الخروع مع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند، وضعي ملعقة صغيرة من الخليط في راحة يدك، ثم افركي يديك معًا ثم ضعيه على شعرك، بدءًا من الجذور حتى الأطراف، ولمي شعرك اتركيه لمدة 1-2 ساعة، واشطفي شعرك بشامبو عشبي، ثم جففي شعرك بالمنشفة.