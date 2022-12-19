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طريقة عمل حمص الشام زي المحلات.. مشطشط ومليان كمون

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات- تعبيرية

حمص الشام، من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم في الشتاء، ويمكنك عمله بخطوات بسيطة للغاية للحصول على طعم مماثل لـ حمص الشام في المحلات، ومن أهم مكوناته الكمون والشطة، فيما يلي طريقة عمل حمص الشام في البيت زي المحلات وبنفس النكهة المصرية الأصلية.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

ربع كيلو حمص الشام (2 كوب كبير)

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم (2 فص)

بصلة متوسطة مقطعة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة شطة (أو حسب الرغبة)

كوب كبير عصير ليمون

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طريقة تحضير حمص الشام زي المحلات

نحضر وعاء ونضع به ربع كيلو حمص، ونغطي الحمص بالماء، ونتركه منقوعًا لمدة 8 ساعات

نصفي الحمص من ماء النقع ثم نضعه في إناء به ماء، ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج ويزداد في الحجم

نصفي الحمص مرة أخرى ونتركه ليبرد

نحضر إناء به ماء مغلي ونضع جميع المكونات ما عدا الحمص

نقلب المكونات حتى تمتزج ونتركه على نار متوسطة حتى الغليان

بعد غليان جميع المكونات إذا كانت المياة قليلة نقوم بزيادتها مع إضافة رشة ملح وفلفل لضبط الطعم

نضيف الحمص للمكونات بعد غليانها ونتركه حتى يغلي معها

نصب الحمص والخليط في أكواب مع إضافة القليل من الليمون ليصبح جاهز للتقديم

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طريقة عمل حمص الشام زي المحلات في البيت

500 جرام حمص طبخ

ملح

كمون

شطة

عصير 2 ليمونة

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طريقة تحضير حمص الشام زي المحلات في البيت

ضعى الحمص فى وعاء وغطيه بالماء واتركيه منقوع لمدة 8 ساعات.

صفى الحمص وضعيه فى حلة وغطيه بالماء ثم ارفعيه على نار متوسطة ليغلى لمدة ساعة تقريبًا، أو حتى يصبح الحمص طري الملمس والقشرة الخارجية سهلة التقشير.

تبليه بالملح والكمون والشطة حسب الرغبة.

ثم أضيفي إليه عصير الليمون، وقدميه ساخنًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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