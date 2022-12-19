«دراسة» تحذر من تناول الخبز والمكرونة.. وطبيب: مليئة بالفطريات القاتلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخبز والمكرونة، من النشويات التي نتناولها بشكل يومي، إلا أن هناك دراسة جديدة حذرت من وجود فطريات قاتلة، في تلك الأغذية اليومية، ونشرت نتائج تلك الدراسة في مجلة «نيشتر فوود»، وذلك بعد تحليل القمح وهو المكون الأساسين في معظم النشويات التي نأكلها يوميا، حيث وجدت الدراسة، مرض فطري يعرف باسم لفحة السنابل الفيورازمية «الجرب»، وعلى الرغم من أنه موجود بنسب مقبولة طبيعا بحسب خبراء الصحة، القائمين على تلك الدراسة، إلا أن وجوده بشكل عام يعد قاتلا.

تفاصيل الدراسة وأضرار تناول النشويات بكثرة

قال الباحثون، بجامعتي باث وإكستر البريطانيتين، إن هذا المرض وهو لفحة السنابل الفيورازمية، لا يعد ضارا بالنسبة للإنسان، لكن المادة التي ينتجها، والمعروفة باسم السموم الفطرية أو «القيء الفطري»، يمكن أن تكون قاتلة، لذلك يجب العمل عليها أكثر ودراستها طبيا ومعرفة كيفية التخلص منها نهائيا قبل تناول تلك الأطعمة اليومية مثل الخبز والمكرونة.

وفي ذات السياق، نوضح أضرار تناول وفوائد النشويات بكثرة وبشكل يومي بحسب دكتور ماجد زيتون، استشاري التغذية، وهي كالتالي:

تناول النشويات يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

النشويات أكثر ضررا على صحة الإنسان من تناول الدهون، لذلك تؤدي إلى زيادة أكثر في الوزن.

يصعب حرق النشويات بسهولة لذلك تؤدي لزيادة سريعة في الوزن.

الإفراط في تناول النشويات يؤدي إلى نقص الفيتامينات.

النشويات تزيد من خطر ارتفاع معدل السكر في الدم.

بالتالي تصبح عرضة للإصابة بمرض السكري المزمن.

وحذر الدكتور ماجد، كذلك من منع النشويات بشكل كامل، وذلك لأنه يؤدي لأضرار صحية خطيرة أيضا، مثل ضعف العضلات، وهشاشة العظام، وزيادة الكوليسترول، وعند العودة للنشويات سيزيد جدا في الوزن، ولذلك يجب الاعتماد على نظام صحي متوازن للحصول على صحة سليمة في نهاية المطاف، قائلا: الاعتدال هو الحل.