أعراض حساسية الصدر.. احذرها في هذا التوقيت من العام

القاهرة - سمر حسين - صحة

في فصل الخريف والشتاء تزداد حدة أعراض حساسية الصدر، وتقل بطبيعة الحال في الصيف والربيع، ولذلك يجب الانتباه جيدا لحساسية الصدر في هذا التوقيت من العام، خاصة بالتزامن مع قدوم موجة باردة، لذلك تصبح التدفئة ضرورية لهؤلاء المرضى، وفيما يلي أعراض حساسية الصدر للانتباه جيدا إليها وعلاجها، وذلك نقلا عن «موقع هيث لاين» الطبي، والدكتور وجدي أمينن أخصائي الأمراض الصدرية والحساسية.

أعراض حساسية الصدر

فيما يلي أبرز أعراض حساسية الصدر:

الكحة.

الأزيز في الصدر.

ضيق التنفس.

ألم في الصدر.

ضيق الصدر.

صعوبة النوم.

صعوبة في التنفس.

صعوبة في الحديث، وربما يصل حد التلعثم فيه.

الإحساس بانقباضة القلب.

أسباب حساسية الصدر

الوقاية من التيارات الهوائية.

الأتربة وعوادم السيارات.

مهيجات الشعب العوائية مثل حبوب اللقاح وملوثات الهواء، والدخان.

بعض الأدوية يمكن أن تؤدي لنوبات الحساسية.

الدخين، سلبي وإيجابي.

رواسب الدخان والعوادم على الملابس، وبالتالي نقله وهو من عوامل الحساسية.

تربية الحيوانات الأليفة في المنازل، الوبر والشعر المتطاير من العوامل القوية للإصابة بالحساسية.

القوارض والحشرات ومخلفاتها من مسببات الحساسية.

علاج حساسية الصدر

واحد من أهم علاجات حساسية الصدر، هو تشخصيها بشكل صحيح وبالتالي أخذ الدواء المناسب لها.

معرفة التاريخ المرضى للمريض بالحساسية وأسباب الحساسية للابتعاد عنها.

عمل أشعة على المريض وقياس وظائف التنفس ومعرفة هل يوجد ضيق في الشعب أم لا ومعرفة الدواء المناسب لها.

يجب أن يتم علاج حساسية الصدر خاصة المزمنة تحت إشراف الطبيب.