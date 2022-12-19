طريقة عمل الدجاج الخلاط في البيت.. وصفة سهلة ويحبها الأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الدجاج الخلاط هو وصفة رائعة بتتبيلة دجاج، يمكنك عملها في الخلاط بكل سهولة وسرعة، وهي تتبيلة توضع على الدجاج المشوي في البيت، وهي وصفة سهلة يحبها الأطفال، قدميها على طريقة الشيف هالة، وفيما يلي طريقة عمل الدجاج الخلاط.

طريقة عمل الدجاج الخلاط

دجاجة كاملة أو مقطعة إلى 4 قطع.

3 ملاعق كبيرة زيت.

قليل من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب خل أبيض.

ملعقة كبيرة مسحوق بصل.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة كبيرة فلفل حلو.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة تحضير الدجاج الخلاط

يسخن الفرن على 175 درجة مئوية.

نقوم بعمل بعض الفتحات في الدجاج ونضعها في وعاء مناسب ونتبلها بالملح والفلفل ونقلبها حتى تمتزج.

يوضع مسحوق البصل ومسحوق الثوم فيي الخلاط ، ثم نسكب الزيت وباقي التتبيلة، ونخلط المكونات جيدا حتى تصبح ناعمة.

توضع تتبيلة الدجاج الخلاط على الفراخ.

تنقل الدجاج إلى الوعاء في الثلاجة لمدة 7 ساعات على الأقل للسماح للدجاج بامتصاص التتبيلة.

نخرج الدجاج من التتبيلة ونضعها في صينية مدهونة بالزبدة ونضعها في فرن ساخن لمدة ساعة.

نخرج الدجاج من الفرن ثم نقلبه على الوجه الآخر ونضعه مره أخرى في الفرن لمدة 30 دقيقة.

ننقل الدجاج إلى طبق ونرش البقدونس ونقدمه.