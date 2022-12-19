رموز فرعونية في نهائي كأس العالم.. ماذا تعني إيزيس والخنفساء في عقد فرح الديباني؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بملامح مصرية وقلادة فرعونية، ظهرت فرح الديباني، الشابة المصرية، التي أصبحت حديث الصحف في ستاد لوسيل، تغني النشيد الوطني الفرنسي، قبل مباراة نهائي كأس العالم التي فازت فيها الأرجنتين بركلات الترجيح، على منتخب الديوك، لم يكن صوتها وحده الذي خطف الأنظار فهي صاحبة لقب أفضل مغنية في أوبرا باريس، لكن إطلالتها المميزة أعطت انطباعا بالتواجد المصري في ختام المونديال.

قلادة فرح الديباني الفرعونية

بين آلاف المتواجدين في ستاد لوسيل، لمتابعة مباراة النهائي بين فرنسا والأرجنتين توجهت عدسات الصحف على الشابة المصرية، التي تغني لأول مرة النشيد الوطني الفرنسي، بطلب من قصر الإليزية، خلال الحفل ارتدت فرح الديباني، فستانًا باللون الأزرق وقلادة ذهبية بتصميم فرعوني وأقراط على شكل زهرة اللوتس، كانت أخذتهم من قبل هدية من المصممة رانيا هلال التي طلبت منها أن ترتديهم في أقرب مناسبة لها وارتدتهم «فرح» للتعبير عن الروح المصرية.

سعادة رانيا هلال بالتواجد المصري من خلال إكسسواراتها

لم تستطع المصممة رانيا هلال، أن تخفي فرحتها بتواجد إكسسواراتها في حدث عالمي مثل نهائي مونديال كأس العالم 2022، وشاركت عدة صور لـ«فرح» عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلة: «السوبرانو المصرية فرح الديباني في ختام المونديال.. الشياكة والرقي.. تغني النشيد الوطني الفرنسي وتتألق في ارتداء عقد الجعران المجنح المطعم بحجر اللابس لازولي مستوحى من الفن المصرى القديم».

وأضافت قائلة: «أجنحتنا من تصميم إيسيز أصبحت دولية، السوبرانو المصرية فرح الديباني، كننت ترتدي تصميمنا في كأس العالم 2022، عقد الخنفساء التي تحتضنها أجنحة إيزيس الواقية، إلهة السحر والحكمة المصرية، تجلب القوة، وتحقيق الذات، التجديد وقوة الإرادة القوية، كانت إيزيس معروفة أيضًا بقوتها السحرية التي مكنتها من إحياء أوزيريس وحماية وشفاء حورس ».