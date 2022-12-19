مميزات وعيوب الذهب عياري 12 و14.. ونصيحة مهمة للسيدات قبل الشراء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الإقبال الشديد تشهدها أسواق الذهب خلال الآونة الأخيرة بعد انخفاض أسعاره، وذلك لرغبة الكثير من المواطنين جني الأرباح من أسعار هذا المعدن الشائع والنفيس، وهو ما يثير التوقعات بهدوء أسعاره خلال الأيام المقبلة، مع حدوث التوازن بين العرض والطلب.

أسعار الذهب الأخيرة

وحسب محلات الصاغة، سجلت أسعار الذهب، مؤخرًا، عيار21 سعر 1700 جنيه للبيع والشراء 1750 جنيهًا، وعيار 18 للبيع 1457 جنيهًا والشراء 1500 جنيه، وعيار 14 للبيع 1133 جنيهًا والشراء 1167 جنيهًا، وعيار 12 للبيع 971 جنيهًا والشراء 1000 جنيه، والأونصة للبيع بسعر 60,423 جنيه والشراء 62,200 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب للبيع سعر 13,600 جنيه والشراء 14,000 جنيه، وكيلو الذهب للبيع بسعر 1,942,857 جنيهًا والشراء 2,000,000 جنيه.

مميزات ذهب عيار 14

ومع استمرار الإقبال على شراء الذهب بشكل دائم كونه سلعة اقتصادية أساسية، إلا أن كل من عياري 14 و12 لا يلقيان إقبالًا كبيرًا على شرائه بين المواطنين، وذلك ظنًا بأن قيمته أقل من الأعيرة الأخرى خاصة 18 و21، لكن تم الكشف مؤخرًا، عن أبرز مزايا الذهب عيار 14، وذلك خلال أحد التقارير التلفزيونية بقناة «العربية».

مزايا الذهب عيار 14

1- يحتوي على 58.3% من الذهب الخالص.

2- يلقى انتشارًا واسعًا في عدد من الدول الغربية، من بينها، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وإيطاليا، حيث يمثل حوالي 90% من شراء الأمريكيين لخواتم الخطوبة.

3- يتميز بصلابته وذوقه الرفيع من ناحية التصميم.

4- هو ذو لون أقرب للذهبي المعروف عند الجمهور، مما يجعل الفتيات يميلون إليه عند الشراء.

5- تكلفته متواضعة.

6- يعد الأكثر متانة وقدرة على التحمل.

رئيس شعبة الذهب يعلق على تداول عياري 14 و12

وخلال تصريحاته لـ«هن»، أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن كلًا من عياري 14 و12 من الأعيرة المعتمدة في مصلحة الدمغة والموازين، وأنهما من الأنواع الجيدة للتداول، لكنهما لا يلقيان إقبالًا كبيرًا داخل العديد من محافظات مصر.

أما بشأن إصابة بعض الأشخاص بالحساسية عند ارتدائهما، قال «نجيب» إنّ السبب يعود في الأمر إلى احتواء ذهب عياري 14 و12 على نسبة من النحاس والفضة أعلى من الأعيرة الكبيرة بما فيها 18، و21، و24، وهو ما يعرض أصحاب البشرة الحساسة لأنواع من الحساسية الجلدية في بعض الأحيان.

فارق سعر ليس بكبير يفصل بين الذهب عياري 14 و18، وهو ما كشف عنه نادي نجيب، إذ يصل هذا الفارق إلى 400 جنيه فقط.

أما بشأن المصنعية الخاصة بكل من تلك الأعيرة، قال «نجيب»، إنه كلما قل عيار الذهب زادت المصنعية، إذ إن العلاقة بينهما عكسية تمامًا: «المصنعية بتزيد لما العيار بيقل عشان بيحتاج شغل أكتر، عشان كده عيار 21 مصنعيته أقل من 14 و12».