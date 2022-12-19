هل تعاني من الأرق؟.. 5 نصائح للحصول على نوم جيد وصحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الأرق أحد أنواع الاضطرابات الشائعة لدى الأشخاص، ويمكن أن يؤدي إلى صعوبة في النوم، أو يجعل الشخص يستيقظ مبكرًا مع عدم قدرته على النوم مرة أخرى، وقد يكون ذلك بسبب الشعور بالقلق أو الخوف من أمر ما، وهناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها لعلاج الأرق والشعور بالاسترخاء.

بالنسبة لأسباب الأرق، قالت الدكتورة إيناس علي استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، لـ«هن»: «الأرق أحيانًا بيكون بسبب القلق والتوتر وده بيسبب خلل في النوم، لو كان القلق ده عالي، في الحالة دي لازم الشخص يلجأ لدكتور طبعًا عشان يبتدي يديله دوا ويهدي الدنيا الشوية، لكن لو معتدل ننصح بالتأمل والاسترخاء».

علاج الأرق الناتج عن القلق

ونصحت استشاري الصحة النفسيةن باتباع الخطوات التالية، للتخلص من الأرق:

- أولًا يجب أن تهيئ لنفسك بيئة مريحة، كأن يغير الشخص الذي يعاني من الأرق ملاءة السرير ووضع الروائح التي يحبها وتساعد على الاسترخاء.

- حافظ على غرفتك لطيفة الحرارة ومظلمة وساكنة، فقد يؤدي التعرض للضوء إلى جعل النوم أكثر صعوبة.

- تجنب التعرض للشاشات المشعّة للضوء لفترات طويلة قبل موعد النوم، مثل شاشة الهاتف أو التلفزيون، بالإضافة إلى ممارسة اليوجا التي تساعد على الهدوء والاسترخاء.

-هناك عدة عوامل تساعد على النوم بشكل جيد منها، عدم تناول الكافيين والقهوة قبل النوم واستبداله باليانسون والبابونج، لأنها تساعد على الاسترخاء، بالإضافة إلى عدم التفكير في الضغوط والمشاكل

- قلل وقت القيلولة خلال النهار، إذ يمكن أن يؤثر النوم لفترات طويلة نهارًا على نومك ليلًا، لذلك يجب ألا تنام أكثر من ساعة في القيلولة، وتجنب النوم في وقت متأخر من النهار.

تأثير العادات السلبية على النوم

قالت «إيناس»: «العادات السلبية زي التدخين بتزود القلق وممكن تيبب الأرق، كمان لازم نهدي نفسنا اكترعن طريق اليوجا نتكلم مع حد متخصص أو قرايب نثق فيهم بحيث يقللوا عننا التوتر والقلق اللي بيسبب الأرق لو عندنا أفكار سلبية يساعدونا نتخلص منها، الاكل الصحي مهم بردو منهم السلمون أو الدارك تشوكليت أو السمسم أو نشرب بابونج أو يانسون بيهدي الأعصاب وبيساعد على الاسترخاء».