من هي زوجة ميسي؟.. أحبها من عمر الـ9 سنوات وكافحا الفقر سويا «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكن نهائي كأس العالم تتويجًا لمسيرة أبطال التانجو وحدهم، لكنها كانت هدية مسيرة رياضية لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته التي رافقته منذ بداية البطولة، بل وزوجته أنتونيلا ميسي صاحبة مسيرته الكروية منذ طفولته، لتكثر الأسئلة عن من هي زوجة ميسي؟ التي ترك الاحتفالات مع الفريق ليذهب إليها هي وأطفاله ويلتقط لها عدة صور بالكأس، شاركتها أنتونيلا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، ومع إحرازه لأي هدف في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 يذهب إليها في المدرجات ليصافحها، فهي «حب العمر وتمية الحظ» كما يطلق عليها.

من هي زوجة ميسي؟

بالنسبة للسؤال من هي زوجة ميسي؟، بعد ظهورها في نهاية مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز أبطال التانجو، ظهرت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الأحتفالات بشكل مميز، يقدم «هن» معلومات عن عارضة الأزياء أنتونيلا روكروز، وفقًا لموقع «eltiempo» الإسباني.

- تبلغ من العمر 34 عامًا ولدت في مدينة روزاريو الأرجنتينية في 26 فبراير 1988.

- نشأت «أنتونيلا» في عائلة من أصل أرجنتيني، عمل والدها خوسيه روكوزو محاسب ورجل اعمال شهير، وتولت والدتها باتريشيا رعاية بناتها الثلاث، أنتونيلا وأخواتها.

- درست التغذية في جامعة روزاريو الارجنتينية، لكنها الآن تعمل في مجال الأزياء ولها متجر أحذية في إسبانيا، جنبًا إلى جنب مع صوفيا بالبي، زوجة لويس سواريز، زميل ميسي في الفريق.

قصة زواج ليونيل ميسي

تعتبر قصة حب ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكروز من القصص الاستثنائي، إذ تعرف عليها في السابعة من عمره، وكانت هي تصغره بعام واحد فهي ابنة عم صديقه، في ذلك الوقت التحق ميسي بنادي « Club Newell's» أحد أهم نوادي مدينة في روزاريو الأرجنتينية، موطنه الأصلي الذي شهد ظهور موهبته.

بعد فترة قصيرة من لقائهما، تلقى «ميسي» تشخيصًا بإصابته بنقص هرمون النمو وفي سن الـ 13 من عمره، بعد توقيعه لبرشلونة، ثم انتقل إلى إسبانيا كجزء من العقد، ووافق نادي Blaugrana على دفع تكاليف العلاج التي يحتاجها، وابتعد عن أنتونيلا فترة المراهقة لكن التواصل بينهما لم ينته، ليتلقي بها مجددًا.

وفي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، قدّم ميسي بالفعل أنتونيلا روكوزو على أنها خطيبته، فهي الفتاة التي كافحت معه منذ كان في حيه الفقير حتى تدرج في عالم الكرة وأصبح من أغلى لاعبي كرة القدم عالميًا.

وقالت «أنتونيلا»: «لقد عرفنا بعضنا لفترة طويلة، إنه يعرفني تمامًا، ويعرف كيف يدخل إلي في جميع الأوقات، إنه شخص لا يمر عمليًا بأيام سيئة، وهو دائمًا في مزاج جيد ورفيقًا رائعًا»، أما زواجهما فكان في مدينة روزاريو؛ التي وُلد والتقى فيها الزوجان عام 2017، وكان بالنسبة لهما حفل زفاف القرن.

تحدث «ميسي» عن بعض التفاصيل الخاصة بأطفاله، إذ اعتادوا على لعب كرة القدم معًا خلال الإجازات، وقال في مقابلة مع «فوكس»، عن ابنه الأكبر صاحب الـ9 أعوام: «يعاني تياجو كثيرًا عندما نخسر، يريد أن يكون بجانبي لأنه يعلم أن الهزيمة تؤلمني»، أما ابنه الأوسط «ماتيو» صاحب الـ6 أعوام، قال إنه يتمتع بشخصية قوية: «ماتيو ينظر إلي ويتحداني»، وذكر في مقابلة مع «TyC Sports»، أن ابنه الصغير «سيرو» هو المقرب لوالديه.