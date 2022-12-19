بعد حصولها على لقب «ميس إنفلونسر».. ميادة بغدادي: هدفي دعم المرأة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

من بين 1200 متسابقة حول العالم، حصلت ميادة بغدادي، على لقب مسابقة ميس إنفلونسر لعام 2022، وهى المسابقة الأولى من نوعها على أرض دولة الإمارات، لتكن المصرية الوحيدة التي تأهلت للتصفيات النهائية وحازت على اللقب واقتنصته من بين جميع الجنسيات.

مسابقة «ميس انفلونسر»، ربما لا تهتم معاييرها على أسس الجمال مثل ما هو متعارف عليه في المسابقات الخاصة بملكات الجمال، وإنما تعتمد على الثقافة والموهبة والإبداع، وهو ما انطبقت مواصفاته على المصرية ميادة بغدادي، التي شرفت بلدها وأثبتت جدارة وكفاءة المرأة المصرية.

دعم المرأة وتنمية قدراتها

«هدفي دعم المرأة وتحفيزها في جميع المجالات وخلق روح من الإبداع والثقة والاعتماد على النفس»، عبارة بدأت من خلالها ميادة بغدادي الفائزة في مسابقة «ميس انفلونسر»، حديثها لـ«الوطن» للحديث عن كواليس المشاركة والفوز باللقب، مضيفة: «كان نفسي أكون موديل واشتغل في مجال الإعلام من طفولتي، تخرجت في كلية التجارة وعملت لمدة 11عاما في إحدى البنوك والشركات، وقررت خوض مجال السوشيال ميديا والقيام بإعلانات تحفيزية وشاركت بالفعل في العديد من الإعلانات كما خضت تجربة التمثيل».

شروط المسابقة

وعن تفاصيل التقدم للمسابقة والكواليس، قالت ميادة بغدادي: «تقدم للمسابقة 1200 فتاة من جنسيات مختلفة، وتم قبول 100 وأجريت الاختبارات داخل معسكر لتتم المنافسة النهائية بين 12 فتاة وكنت المصرية الوحيدة المشاركة بها، كما أنني أركز جميع مهامي على المرأة من خلال تناول الموضوعات الاجتماعية من خلال التوعية من المشاكل وتوصيلها لجمعيات متخصصة بخلاف مقاطع الفيديو التحفيزية للثقة بالنفس وكيفية صنع مستقبلها بذاتها وعدم الاعتماد على الرجل أو الأهل بشكل عام».

كواليس اللقب

وعن كواليس الفوز واللقب، قالت ميادة بغدادي: «مكنتش متخيلة إني هكسب خاصة بسبب افتقداي دعم أسرتي ولكن موهبتي فرضت نفسها».