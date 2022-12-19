الامارات | الأردن: سائحان أجنبيان على الرصيف "يتسوّلان" بطريقة مهذبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجىء مواطنون أردنيون بمشهد غريب في أحد شوارع العاصمة عمان، حين شاهدوا سائحين أجنبيّين يجلسان على الرصيف ويطلبان "المساعدة".

وحسب جريدة "الغد" الأردنية فقد حدث المشهد في شارع الجامعة الأردنية وسط العاصمة، حيث كان بطلا المشهد (وهما رجل وامرأة) يطلبان دعم الأردنيين لهما ماديًا من أجل مساعدتهما على إكمال سفرهما.

وكتب السائحان على لافتة كرتونية وضعاها أمامهما: "مرحبا أصدقاءنا. نحن نستكشف العالم، خلال رحلاتنا زرنا الصين، قضينا 3 أشهر في كوريا الجنوبية، 4 أشهر في تركيا، 8 أشهر في مصر، والعديد من المدن في روسيا، وها نحن نستكمل رحلتنا في الأردن الجميل، يمكنك أن تدعم رحلتنا من خلال شراء أي صورة من الصور التي التقطناها خلال رحلاتنا بأي سعر يناسبك".

السائحان (اللذان لم يفصحا في ندائهما المكتوب عن جنسيتهما) وضعا أمامهما على الرصيف مجموعة من الصور من رحلتهما، للبيع، ليدفعا فيما يبدو عن نفسيهما تهمة "التسول المباشر".