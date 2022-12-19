أطعمة ومشروبات محظورة على مرضى التصلب المتعدد.. استشاري تغذية توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر مرض التصلب المتعدد الـMS، واحدا من الأمراض المناعية النادرة التي تصيب البعض دون مقدمات وتؤثر على مجرى حياته والذي يتطلب سرعة الاكتشاف المبكر له والذي يساعد ذلك في السيطرة على المرض وعلى الأعراض وسرعة التعامل معه، كونه يؤثر على حياة المصابين لسنوات عدة.

الكثير من المرضى المشخصين بمرض التصلب المتعدد الـMS يكون لهم طبيعة خاصة سواء في الحركة أو التعامل مع الآخرين بخلاف النظام الغذائي الصحي الذي يساعد على محاولة التصدي الفعال له، ويتساءل البعض عن الأطعمة الواجب تناولها والمحظورات أيضا التي تجب تجنبها والابتعاد عنها في تلك المرحلة حتى لا تؤثر بالسلب وتزيد من حدة المرض.

روشتة تغذية لمرضى التصلب المتعدد

تحدثت الدكتورة ريهام محمود، استشاري التغذية العلاجية، عن كيفية المحافظة على صحة مريض التصلب المتعدد MS خلال حديثها لـ«هُن»، إذ قالت: «يجب تجنب نقص فينامين د حيث يمكن الحصول عليه من خلال الأطعمة الغنية بالفيتامين منها صفار البيض والمشروم والأسماك الدهنية ومنتجات الألبان، كما يجب تعرض الجسم لأشعة الشمس المفيدة في فترة الصباح وكما يمكن تناول المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب».

محظورات على مريض الـMS

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أيضا بوصفات ونصائح لمرضى التصلب المتعدد، مضيفة: «يجب الإقلال من المشروبات التي تحتوي على الشاي والقهوة والنسكافية والمياه الغازية مثل الكوكاكولا، وزيادة شرب الماء والسوائل مع تجنب تناول العصائر المصنعة، كما يجب التركيز على تناول الخضراوات والفاكهه الطازجة، والإكثار من عسل النحل للتحلية بدلا من السكر».

كما نوهت استشاري التغذية العلاجية أيضا، على ضرورة الإكثار من تناول الأسماك خاصة الغنية بالزيوت مثل الماكريل والتونة والسردين والسالمون.