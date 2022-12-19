الامارات | كأس العالم تُغيّر حياة عجوز أرجنتيني فقير .. (شاهد الصور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كعادتهم يبحث الفقراء في الأرجنتين عن كل الطرق الممكنة من أجل مشاهدة منتخب بلادهم في كأس العالم، وبعضهم يلجأ إلى وسائل غير تقليدية.

وفي واقعة مؤثرة شهدتها البلاد، اعتاد مشجع مُسِن الجلوس على الرصيف ومتابعة مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، عبر شاشة عرض في واجهة متجر كبير لبيع الأجهزة الكهربائية. وحسب تقرير لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أصبح كارلوس، 82 عاماً، من مقاطعة فرافيجا بمدينة بارانا من أشهر المشجعين في بلاده بسبب الطريقة التي استخدمها لمشاهدة المباريات.

واعتاد المُسِن الذي لا يملك تلفازاً أخذ كرسيه والجلوس أمام واجهة أحد المحال لبيع الأجهزة الإلكترونية من أجل مشاهدة المباريات.

وبعدما اشتهر المُسِن وتم تداول صوره، استجاب صاحب المحل للدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بمساعدة كارلوس، وتواصل معه وأعطاه شاشة بحجم 55 بوصة حتى يتمكن من متابعة المباريات من المنزل.