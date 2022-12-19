الامارات | ماذا طلب محمد هنيدي من "مبابي" في تدوينة أصبحت الأكثر تفاعلا حول العالم بعد المباراة ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق الفنان والكوميدي المصري، محمد هنيدي، على فوز منتخب الأرجنتين على منافسه الفرنسي في نهائي كأس العالم الذي أقيم بملعب لوسيل بدولة قطر، بأسلوبه الخاص.

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واصفا أحداث المباراة التراجيدية وأهدافها بطريقته الخاصة: "‏يااه عملها ميسي.. يااه عملها مبابي.. يااه عملها ميسي.. يااه عملها مبابي.. يااه عملها ميسي.. يااه عملها مبابي".

ولاقى المنشور رواجا كبيرا بين متابعيه الذين كتبوا تعليقات بطريقة هنيدي الكوميدية.

وحققت التدوينة في ساعة واحدة أكثر من 190 ألف حالة إعجاب، و31 ألف إعادة مشاركة، وأكثر من 13 ألف تعليق، ليصبح بذلك المنشور الثاني الأكثر تفاعلا حول العالم بعد منشور إعلان الفيفا فوز الأرجنتين على صفحتها الرسمية.

وأضاف هنيدي في تغريدة ثانية: وهنا ولأول مرة في التاريخ ستغلق كتب التاريخ.. ليكتب كاتب التاريخ آخر سطر قبل أن يغلقها (بأن ليونيل ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم) لتغلق الكتب أخيرا لحين ظهور أسطورة بحجم وتاريخ وانجاز ميسي.. أفضل كأس عالم في التاريخ".

وقال في تغريدة ثالثة: "مكنتش من محبي مبابي من قبل.. بس اللي عمله يوم مباراة المغرب واهتمامه بعد المباراة بصديقه أشرف حكيمي وساب كل الاحتفالات عشان يواسي صديقه.. خلتني أحبه".

لكن هنيدي كان لديه طلب أخير من مبابي حيث اختتم قائلا: "هاردلك لمبابي .. أسطورة قادمة مرعبة .. وبعدين معاك كأس عالم سيب حاجة للغلبان ميسي".