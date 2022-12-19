الامارات | دراسة: سم قاتل يختبئ في الخبز والمعكرونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دراسة أعدها باحثون من جامعتي باث وإكستر البريطانيتين، أن بعض المواد الغذائية التي نتناولها بشكل يومي مثل الخبز والمعكرونة، قد تحتوي على سموم فطرية ضارة، تشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة “نيشتر فوود”، وأفادت أن تحليلا للقمح، المكون الرئيسي الموجود في العديد من الكربوهيدرات النشوية، قد أثبت تعرضه لمرض فطري يعرف باسم لفحة السنابل الفيورازمية “الجرب”.

ولا يعد مرض لفحة السنابل الفيورازمية ضارا بالنسبة للإنسان، لكن المادة التي ينتجها، والمعروفة باسم السموم الفطرية أو “القيء الفطري”، يمكن أن تكون قاتلة.

وقال خبراء من المملكة المتحدة أن 70% من القمح المنتج في بريطانيا بين عامي 2010 و2019، احتوى على “القيء الفطري”، ولكن بدرجات مقبولة من الناحية الطبية.

وأضافوا حسب "سكاي نيوز عربية" أن حقيقة وجود سموم الفطريات في العديد من أطعمتنا ولو بنسب مقبولة، يعد أمرا “مثيرا للقلق”.

وقال عالم الأغذية من جامعة باث، نيل براون، لصحيفة “الصن” البريطانية إن أبحاثا ودراسات سابقة ربطت بين السموم الفطرية وسرطان الكبد وأمراض الكلى.

وقال إن تفاعل السموم مع بعضها قد يسبب أضرارا قد تكون أخطر من تلك التي تحدثها السموم الفردية.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الكبير في الإصابات الفطرية المميتة على مستوى العالم.