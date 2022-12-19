لإطلالة مميزة.. أبرز صيحات الحزام في الملابس النسائية بالخريف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر الحزام من الإكسسوارات الرجالية، لكنه أصبح من أساسيات الملابس النسائية التي لا يمكنهن الاستغناء عنها، يرتبط الحزام بالعديد من الملابس فيمكن إضافته للكارديجان، أو البنطلون، الجيب الستان وغيرها وتختلف موضة الحزام لدى السيدات بين السميك والرفيع والمصنوع من المعادن المختلفة منها الفضة.

في التقرير التالي يقدم «هن» أبرز صيحات الحزام في الملابس النسائية وطريقة تنسيقه للحصول على إطلالة مميزة، وفقا لموقع «Hollywoodreporter» البريطاني.

حزام «Gucci 2015 Re-Edition»

أهم تصاميم الأحزمة بالخريف هو الحزام الجلدي العريض من «جوتشي» تم عرضه بشكل كلاسيكي، يمكنك الاحتفاظ به في خزانتك إلى الأبد، يحمل شعار Gucci، مصنوع في إيطاليا من الجلد الفاخر ومزين بشعار «GG» الخاص بدار الأزياء، ويمكن ارتداؤه أو ارتدائه مع الكارديجان، كما يأتي بمجموعة من الألوان المميزة منها البني والوردي والألوان الترابيه المناسبة للخريف.

حزام جلد من «Dolce & Gabbana DG Swarovski Logo»

حزام جلدي مميز ومناسب لإطلالات السهرات سواء كنت ترتدي الدنيم الأسود او الفساتين الرقيقة، يحمل شعار Swarovski يضفي التألق المصمم على كل زي ترتدينه.

الحزام المعدني صيحة خريف 2022

ذلك النوع من الاحزمة المصنوعة من سلاسل معدنية أو من الحديد، وهوتصميم جريء وعصري، يُضفي على الإطلالة حركة خاصة، ويُبعدها عن الطابع الكاجوال العملي، كما يمكنك تنسيقه مع إطلالات أنيقة، لا تترددي في إعتماده مع الفساتين الأنيقة، أو الجمبسوت المميّز للوك خريفي عصري وأنيق.

الحزام القماشي

يعتبر الحزام القماشي من الأحزمة التي يمكنك التحكم بها وربطه كما يحلو لك، يمكنك اعتمتدها في كل الإطلالات الشيك الأنيقة، والكاجوال اليومية، تنسيق الحزام القماشي على الخصر يُحدد الخصر، لذلك يمكنك تنسيقه مع الفساتين، الكارديجان، البلايزر، أو حتى مع الجمبسوت.

الحزام الجلد الرفيع

نوع من الأحزمة الكلاسيكية التي لا تبطل موضتها من موسم إلى آخر، والذي يمكنك تنسيقه مع البنطلون الرسمي، أو مع تنورة، لا يقوم بتحديد الخصر بل هو يعتمد ضمن البنطلون أو التنورة، لإطلالة مميّزة ولافتة ، يمكن تنسيقة فوق البلايزر أو الكارديجان لقفلها وتحديد الخصر بأسلوب جذاب ولافت.