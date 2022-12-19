الامارات | ايلون ماسك يقرر "التنحي عن منصبه".. إذا أراد "الناس" ذلك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في خطوة غير متوقعة استطلاعا للرأي على حسابه الشخصي، حول تنحيه عن منصبه رئيسا لـ"تويتر".

وسأل ماسك متابعيه: "هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟. وأضاف في تغريدته أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع.

ومر ماسك بالعديد من المشكلات مع "تويتر" خلال الأيام الماضية، كان آخرها إيقاف حسابات بعض الصحفيين.

وأعاد إيلون ماسك تفعيل حسابات عدة صحفيين على "تويتر" بعد تعليقها لمدة يوم وسط جدل حول نشر بيانات متاحة للجمهور عن طائرة الملياردير.

وجاءت إعادة تفعيل الحسابات بعد أن أثار تعليقها غير المسبوق انتقادات لاذعة من حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحفية في شتى أنحاء العالم، إذ قال البعض إن المنصة تعرض حرية الصحافة للخطر.

ووفق "روسيا اليوم" أظهر استطلاع أجراه ماسك على "تويتر" في وقت لاحق أن غالبية المشاركين يريدون عودة الحسابات على الفور.