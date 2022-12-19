الامارات | "أفضل مصور شاب في العالم".. مصري عمره 19 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المصري يوسف ناصر بجائزة "أفضل مصور شاب هاو في العالم" لعام 2022 في مسابقة مجلة "Amateur Photographer" البريطانية العريقة.

وجاء فوز يوسف صاحب الـ19 عاما، بعد منافسة كبيرة مع قرابة ألف مصور هاو من مختلف بلدان العالم، ليصبح أول مصري وعربي وإفريقي يحصد اللقب.

ووصف المصور المصري لحظة فوزه بالمسابقة قائلا إنه "يشبه شعور الفوز بكأس العالم"، مشيرا إلى أن المسابقة تعني له الكثير، وأنه عمل طويلا على مدار شهور، وسافر إلى عدد كبير من المناطق المصرية مثل الفيوم والإسكندرية وبورسعيد والمنوفية وكفر الشيخ، لتوثيق الحياة اليومية والتقدّم للمسابقة.

وأضاف يوسف الذي يدرس التصوير بالمعهد العالي للسينما: "كان حلمي الفوز في المسابقة، وبفضل الله وُفقت في النهاية، بفارق كبير عن أقرب المنافسين وهو مصور من إنجلترا بـ155 نقطة".

وحسب "سكاي نيوز عربية" قال يوسف "على مدار شهور المنافسة كنت متوترا للغاية، ودائما ما أدخل وأرى ترتيب العشرة الأوائل، وأقارن صوري التي قدمتها بصور المصورين الآخرين، وأحاول توقع النتيجة، فالأمر لم يكن سهلا على الإطلاق في ظل منافسة عدد كبير من المصورين المتميزين".

وتحدث يوسف عن الجهود التي بذلها للفوز بالمسابقة قائلا: ""طوّرت من نفسي على مدار العام الأخير، وحضرت عددا كبيرا من الورش التدريبية في تكوين الصورة وكيفية التقاط صور تعبّر عن الحياة، وأن تكون في الصور حياة تجعلك عندما تراها وكأنها تتحدث معك".

وكشف يوسف عن الدعم الذي قدمته أسرته له قائلا: "دعمهم كان بلا حدود، اشتروا لي كاميرا جديدة هذا العام ليزداد شغفي أكثر وأكثر بالتصوير، لأتقدم للمسابقة بصور من إنتاج 2022. لهم مني كل الشكر والتقدير، هم السبب فيما أنا عليه الآن، وسأستمر في التقدم والتميز لكي يكونوا فخورين بي".