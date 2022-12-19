«آيات» أول مصرية تحصل على جائزة «إبداع بلا حدود» الإماراتية: فخورة إني وصلت لحلمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد دراستها لريادة الأعمال اختارت أن تعود لهواية الطفولة التي حلقت بها في معارض آسيا منها الصين والإمارات التي كرمتها بجائزة «إبداع بلا حدود»، لتصبح الثلاثينية آيات نصار أول مصرية تحصل عليها، بعدما شجعها في كل خطوة والدها قبل وفاته وبعدها الزوج والأسرة حتى تصل بأحلامها لأبعد حد.

تروي «آيات» لـ«الوطن» في السطور التالية، كواليس رحلتها في المعارض الآسيوية وحصولها على الجائزة الإماراتية عن تصميم خاتم يحمل التراث العربي.

آيات نصار: فخورة إني وصلت لحلمي وأكون أول مصرية تحصل على جائزة «إبداع بلا حدود»

كانت البداية عندما تخلت عن كل ما تعلمته والمجال الذي تخرجت فيه لتحقق ما كانت تحلم به في طفولتها، وهي أن تصبح فنانة تشكيلية تُعرض لوحاتها في المعارض الدولية، قالت «آيات»: «عندي هواية الرسم من وأنا 10 سنين، لكن مجال دراستي مختلف لأني حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال جامعة القاهرة، وسافرت الإمارات من حوالي 10 سنين وقررت أكمل اللي بدأته، عملت بحث بالإنترنت عن كل حاجة عايزة اتعلمها ودربت نفسي بنفسي، احترفت خامة الرصاص وبعدها قررت أشترك في معارض، جربت خامات جديدة زي الاكرايليك والجواش عشان تكون خامات دائمة، واشتركت في أول مرة لي في مصر وبعدها في الإمارات، وبعدها اشتركت في الصين والهند بلوحات مائية بإحجام كبيرة».

على الرغم من سفرها إلا أن أول المعارض التي شاركت فيها كانت بلدها وبعدها توالت المشاركات في الكثير من البلاد الآسيوية، وترشحت لعدة جوائز منها جائزة نون للفنون في الشارقة، وجائزة المرأة العربية عام 2018، وفازت بجوائز تقديرية مثل درع العمل المتميز من جامعة الإمارات، ودرع التكريم بالدوحة، والدرع الفضي بمسابقة نهر بحر، وأخيرا مسابقة إبداع بـ «أبو ظبي».

كواليس فوزها بجائزة «إبداع بلا حدود»

بعد التميز في الفن التشكيلي وجدت «آيات» شغفها في التصميم وقامت بتصميم المجوهرات لطالما بسبب حبها للرسم والإكسسوارات والفساتين الموضة، لتأتي بعدها فكرة تصميم خاتم يحمل التراث العربي وكانت فكرته عن الغترة الإماراتي أو«العمامة» حصلت بفضله على الجائزة الإماراتية قالت: «شعوري بالفوز وخصوصا المركز الأول كان لا يوصف بجد لإني مكنتش متوقعاه خصوصًا أن معظم المرشحين لجائزة رواد في المجال دا».