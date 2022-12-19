الامارات | تصاميم من قلب القارة السمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى، تستضيف جمهورية إفريقيا الوسطى أسبوعاً للموضة، بمشاركة مصممين وخبراء في عالم الأزياء والجمال من قلب القارة السمراء، ومن دول الجوار، عرضوا ابتكاراتهم وتشكيلاتهم التي تحمل بصماتهم الخاصة خلال العروض، التي نظمت في أحد الفنادق بالعاصمة بانغي. ولم تقتصر التصاميم المقدمة على الأزياء النسائية، إذ شهدت عروضاً للتشكيلات الرجالية أيضاً.