3 نصائح طبيعية لتطويل رموشك في المنزل.. تجنبي الزيوت

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحفاظ على المظهر الجمالي لرموش العين والسعي إلى تطويلها وتثقيلها دون اللجوء إلى الحيل الصناعية، أمر تسعى إليه العديد من السيدات، حيث يشكل هذا الجزء أهمية كبيرة في الظهور لشكل جذاب دائمًا، خاصة عند الاستعداد للخروج في المناسبات المختلفة.

نصائح لتطويل رموشك طبيعيًا

ويمكنك تطويل رموشك وتكثيفها في المنزل بخطوات بسيطة وطبيعية دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل، وإنفاق العديد من الأموال، وذلك حسب ما قدم موقع chiclashboutique العالمي.

1- تقليل استخدام الماسكرا

يمكن أن تدمر الماسكارا، خاصة المقاومة للماء رموشك وتؤدي إلى فقدانها بشكل أسرع، إذ يوصي خبراء التجميل بتجنب استخدام الماسكارا تمامًا، لكن إذا شعرتي بالحاجة إلى استخدامها، فتأكدي من إزالتها بمنظفات آمنة أو مزيلات المكياج في نهاية اليوم.

2- تجنبي الزيوت

عند استخدام مزيلات المكياج، يجب أن تتجنبي استخدام أي منتجات أو منظفات أو غسولات تحتوي على كميات عالية من الزيوت.

3- اعتني برموشك الطبيعية

يمكن أن يساعد الحفاظ على رموشك الطبيعية صحية ومنتعشة في الحفاظ على امتداداتها وطولها لفترة طويلة، حيث يمكنك تعزيز صحتها عن طريق تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات وشرب الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبتها.