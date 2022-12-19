كيف تعرفين أن طفلك عنيد؟.. 5 صفات تكشف شخصيته لكِ

القاهرة - سمر حسين - ماما

العناد الشديد يعد واحدًا من الصفات التي يسئمها الآباء في أولادهم، وذلك لأنه يحدث العديد من المتاعب عند التعامل معهم، خاصة عند اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية الخاصة بالصغار، وعادة ما يتم اكتشاف اتسام الطفل بالعنادية في مراحل متأخرة بأعماره الأولى.

علامات تشير إلى شخصية الطفل العنادية

ولتمكن الأم من اكتشاف اتسام طفلها بالعناد الشديد منذ البداية، والتأهل للتعامل معه في مراحل متقدمة وعلاجه من تلك الصفة السلبية، قدم موقع momjunction العالمي، مجموعة من العلامات التي تكشف عن شخصية طفلك العنادية.

1- لديه حاجة شديدة إلى الاعتراف بشخصيته والإنصات الجيد له دائمًا.

2- يسعى إلى جذب الانتباه دائمًا.

3- يمكن أن يكون مستقل بشدة.

4- مصمم على فعل ما يحلو له.

5- لديه صفات قيادية قوية.

كيف تتعاملين مع عناد طفلك؟

- محاولة الإنصات الجيد له والتعرف على ما يشعر به.

- التواصل المستمر معه وتجنب الدخول في جدال أمامه.

- منحه الخيارات المتعددة دائمًا للاختيار بينها وتجنب إجباره على شيء.

- البقاء هادئة أمامه وتجنب الشعور بالعصبية والانفعال.

- ضرورة احترام آرائه وإظهار ذلك له.

- خلق بيئة أسرية جيدة في المنزل.