لايف ستايل

كيف شاركت المصريات في ختام مونديال 2022؟.. بصمات أبهرت العالم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مصممة الرقصات ليلى غالب

مشاركة مميزة تألقت بها المصريات خلال ختام فعاليات كأس العالم 2022، وهو ما لفت الأنظار نحوهن بقوة خلال الساعات الحالية، حيث قدمت المصرية فرح الديباني النشيد الوطني الفرنسي، فيما قدمت مصممة الرقصات ليلى غالب، شقيقة البلوجر الشهيرة هادية غالب، الرقصات الخاصة بأغنية «عز العرب» التي يقدمها مطرب الراب ويجز.

تصميم رقصات أغنية «عز العرب» 

ونشرت مصممة الرقص ليلى غالب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات وذلك خلال مشاركتها في كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بتصميمها رقصات أغنية «عز العرب»، التي قدمها مغني الراب ويجز، قبل دقائق خلال فعاليات ختام مونديال كأس العالم 2022.

8087b84846.jpg

وسرعان ما تلقت ليلى غالب العديد من رسائل الدعم والإشادات بتلك المشاركة المميزة التي تمكنت من التألق بها.

f3628240c4.jpg

غناء فرح الديباني لنشيد فرنسا

ومن ناحية أخرى، تألقت السوبرانو المصرية فرح الديباني، في غناء النشيد الوطني الفرنسي أمام الحضور، حيث تعد تلك هي المرة الثانية التي تقدمها مرتين خلال عام واحد، فجاءت المرة الأولى في مايو الماضي، بعد أن قدمته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

23128120ca.jpg

وحينها تصدرت المصرية فرح الديباني حديث المواقع والصحف العالمية، بعد أن قبل الرئيس الفرنسي يدها أمام الحضور.

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا