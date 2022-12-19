كيف شاركت المصريات في ختام مونديال 2022؟.. بصمات أبهرت العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاركة مميزة تألقت بها المصريات خلال ختام فعاليات كأس العالم 2022، وهو ما لفت الأنظار نحوهن بقوة خلال الساعات الحالية، حيث قدمت المصرية فرح الديباني النشيد الوطني الفرنسي، فيما قدمت مصممة الرقصات ليلى غالب، شقيقة البلوجر الشهيرة هادية غالب، الرقصات الخاصة بأغنية «عز العرب» التي يقدمها مطرب الراب ويجز.

تصميم رقصات أغنية «عز العرب»

ونشرت مصممة الرقص ليلى غالب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات وذلك خلال مشاركتها في كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بتصميمها رقصات أغنية «عز العرب»، التي قدمها مغني الراب ويجز، قبل دقائق خلال فعاليات ختام مونديال كأس العالم 2022.

وسرعان ما تلقت ليلى غالب العديد من رسائل الدعم والإشادات بتلك المشاركة المميزة التي تمكنت من التألق بها.

غناء فرح الديباني لنشيد فرنسا

ومن ناحية أخرى، تألقت السوبرانو المصرية فرح الديباني، في غناء النشيد الوطني الفرنسي أمام الحضور، حيث تعد تلك هي المرة الثانية التي تقدمها مرتين خلال عام واحد، فجاءت المرة الأولى في مايو الماضي، بعد أن قدمته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وحينها تصدرت المصرية فرح الديباني حديث المواقع والصحف العالمية، بعد أن قبل الرئيس الفرنسي يدها أمام الحضور.