الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتيال

حذرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء متعامليها عبر رسائل نصية، من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وطالبتهم بالتأكد من المعلومات التي يتم مشاركتها أو نشرها، إذ يمكن استغلالها في سرقة الحساب والاستيلاء على الرصيد.

مواقف

دعا روّاد لمهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي إلى فتح مزيد من مواقف السيارات، خصوصاً في نهاية الأسبوع، حيث يزيد الإقبال على المهرجان بشكل لافت، كما طالبوا بخفض أسعار تذاكر دخول الألعاب.

تعليمات

اقترح قراء إصدار تعليمات واضحة وحملات توعية لروّاد المناطق البرية تلزمهم بعدم ترك المخلفات وراءهم ورميها فقط في الأماكن المخصصة لها ومخالفة غير الملتزمين، لافتين إلى أن البر يصبح مقصداً رئيساً لمختلف الشرائح مع تحسن الطقس.

انتظار

اشتكى مترددون على مستشفى وصيدلية NMC في أبوظبي من الازدحام في الصيدلية، وطول فترة انتظار صرف الأدوية، إذ قد تصل إلى ساعة ونصف الساعة.

دراجات

دعا قراء يسلكون طرق المناطق الصناعية في الشارقة، الجهات المعنية، إلى تخصيص مسارات للدراجات الهوائية والكهربائية التي زادت ظاهرة استخدامها أخيراً على نحو لافت، وتتسبب في إرباك حركة المرور، لاسيما أن العشرات من مستخدمي هذه الدراجات ينتقلون بين الشوارع الرئيسة ويقطعون الإشارات الضوئية بطريقة تهدد سلامتهم.

رافعات

طالب قراء الجهات المعنية بالتفتيش على رافعات البناء المتوقفة، للتأكد من عدم وجود أي خطورة جراء تركها دون عمل منذ فترة طويلة، لاسيما مع دخول فصل الشتاء، حيث تزيد سرعة الرياح.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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