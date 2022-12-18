سعر صادم لـ عباءة ميسي القطرية.. ارتداها أثناء رفع كأس العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطف نجم الأرجنتين ليونيل ميسي الأنظار بعد ارتدائه «العباية» القطرية التقليدية في أثناء استلامه لكأس العالم 2022 بعد فوز الأرجنتين التاريخي على فرنسا.

«العباية» القطرية التي ارتداها ميسي وقت استلامه كأس العالم ورفعها، يُطلق عليها «البشت» وهو زي تقليدي قطري، وارتداؤها من العادات التراثية القطرية في المناسبات مثل الأعياد والأعراس وأوقات الزيارات، وغيرها من المناسبات، بحسب المواقع القطرية المحلية ومحلات البيع والشراء أونلاين.

سعر العباءة القطرية التي ارتداها ميسي

يباع مثل البشت القطري الذي ارتدته ميسي في سوق واقف بقطر، وتختلف الأسعار حسب نوع البشت مثل وبخصوص أسعار البشت القطري يقول حاج، إنّ أسعار البشت الجاهز تبدأ من 300 إلى 800 ريال، أي ما يقدر بالمصري بنحو 1968 إلى 5248 جنيهًا مصريًا، والبشت المصنوع يدويًا بخياطته وتطريزه بناء على طلب الزبون فتبدأ أسعاره من 1500 ريال حتى 7000 ريال، أي ما يقدر من 9840 إلى 45920 جنيهًا مصريًا بحسب نوع وجودة القماش والتطريز المستخدم فيه.

زوجة ميسي هي تميمة حظه في المدرجات

لم تكن العباءة القطرية وحدها من العلامات المميزة ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم 2022، فخطف الأنظار باحتضان أبنائه داخل أرضية الملعب بعد فوز منتخب على المنتخب الفرنسي، كما ظهر مصدر دعمه الأول في المدرجات وهي زوجته أنتونيلا روكوزو زوجة نجم الأرجنتين ليونيل، التي يعتبرها مصدر إلهامه الأول وتألقه داخل الملاعب وتميمة حظه.

وحسبما نقل الموقع الرسمي لإذاعة talksport البريطانية، ظهر نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، خلال إحدى اللقطات وهو يركض نحو زوجته «أنتونيلا» في المدرجات إذ كانت حاضرة بين الجماهير، ويصافحها بيده إبرازًا لسعادته البالغة ومشاركته لها لحظات الانتصار داخل الملعب بنهائي كأس العالم.