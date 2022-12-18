«الصحة» تحذر الحوامل من التعرض للهواء الملوث.. يؤدي إلى مخاطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار أشهر الحمل يتم إبعاد المرأة الحامل عن كل الأمور التي تسبب لها الأزمات الصحية وتعرضها للمخاطر بصورة كبيرة، وذلك حرصًا على صحتها خلال هذه الفترة الصعبة والشائكة، وكذلك سلامة الجنين حتى قدومه معافى وبصحة جيدة.

تحذيرات من الهواء الملوث للحوامل

وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حذرت وزارة الصحة والسكان، السيدات الحوامل من التعرض للهواء الملوث، تجنبًا للتعرض للمخاطر الصحية عليها وصحة الجنين، وذلك نقلًا عن ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وكشفت «الصحة» عن أن تعرض الحوامل لمستويات عالية من الهواء الملوث، يزيد من احتمالات حدوث الولادة المبكرة، وولادة أطفال بوزن منخفض.

تأثير تعرض الأطفال للهواء الملوث

أما بشأن تعرض الأطفال الأصغر سنًا إلى نسب عالية من الهواء الملوث، أوضحت وزارة الصحة والسكان، عن أنهم يكونوا الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، والتي تتمثل في كل من أمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، وخاصة مع تقدمهم بمراحل عمرهم المختلفة.

وبدورها نصحت الصحة بتجنب تعرض كل من النساء الحوامل والأطفال للنسب العالية من الهواء الملوث.