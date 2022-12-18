معلومات عن والدة مبابي.. «فايزة» العقل المدبر لمستقبل نجم منتخب فرنسا

القاهرة - سمر حسين - ماما

كيليان مبابي هو أحد أبرز نجوم المنتخب الفرنسي، الذي واجه نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال كأس العالم 2022، أثناء المنافسة على لقب بطل الكأس، حيث تتوجه الأنظار بقوة نحو اللاعب الفرنسي الذي تحمل مهاراته آمال شعب بلاده في الفوز.

علاقة قوية بين «مبابي» ووالدته

ويُعد «مبابي» واحدًا من نجوم كرة القدم الذين تربطهم علاقة قوية مع أمهاتهم، حيث تعتبر والدته بمثابة العقل المدبر له وهو ما قادها إلى أن تكون مديرة أعماله، وهو ما ظهر في العديد من المواقف التي ظهرت على المنصات الإعلامية أمام العالم أجمع.

ففي مايو الماضي، ظهرت والدة مبابي بقوة أثناء المفاوضات التي جاءت بشأن محاولات انتقاله من نادي باريس سان جيرمان إلى الإسباني ريال مدريد، حيث قالت حينها والدته إنه على ابنها اتخاذ القرار بشأن انتقاله أو البقاء في فريقه، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

أما بشأن حصول نجلها على مبالغ مالية كبيرة، كانت صرحت والدة كيليان مبابي من قبل قائلة: «إنها فرصة رائعة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها».

وبشأن تربية نجم منتخب فرنسا «مبابي»، كانت قد ساهمت والدته صاحبة الأصول العربية في تنشئته تنشئة صارمة، وذلك لأنه اتسم في طفولته بالولد المشاغب، وهو ما كان يزعجها كثيرًا، بسبب استدعائها بشكل يومي داخل مدرسته، للحد من المشاكل التي كان يحدثها.

معلومات عن والدة كيليان مبابي

- هي فرنسية من أصول عربية حيث إنها جزائرية المنشأ والأصل.

- تدعى فايزة العماري.

- هي لاعبة كرة يد سابقة.

- ولدت عام 1974، أي تبلغ من العمر 48 عامًا.

- تعتبر واحدة من أبرز لاعبات كرة اليد في الدوري الفرنسي.

- ارتبط اسمها مؤخرًا، بنجلها نجم المنتخب الفرنسي، وأغلى لاعبيه سعرًا.