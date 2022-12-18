لايف ستايل

ميسي يجري على تميمة حظه بعد تسجيل كل هدف.. «كانت في المدرجات»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ميسي

هي الداعم الأول له دائمًا، وتميمة حظه التي لا يستطيع التخلي عنها خاصة في لحظاته العالمية المهمة، إذ أن أنتونيلا روكوزو زوجة نجم الأرجنتين ليونيل هي مصدر إلهامه الأول وتألقه داخل الملاعب، والتي جاء آخرها قبل لحظات خلال فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي، ضمن المباراة النهائية لمونديال كأس العالم 2022.

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ميسي يصافح زوجته في مباراة نهائي كأس العالم

وحسب ما نقل الموقع الرسمي لإذاعة talksport البريطانية، ظهر نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، خلال إحدى اللقطات وهو يركض نحو زوجته «أنتونيلا» في المدرجات إذ كانت حاضرة بين الجماهير، ويصافحها بيده إبرازًا لسعادته البالغة ومشاركته لها لحظات الانتصار داخل الملعب بنهائي كأس العالم.

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وسرعان ما لاقت اللقطة العفوية بين ميسي وزوجته إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

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معلومات عن زوجة ميسي

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة لاعب الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

1- تدعى أنتونيلا روكوزو.

2- تعد واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم.

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3- يتابعها عبر حسابها بمنصة «إنستجرام» ما يقرب من 25 مليون شخص.

4- لديها ثلاثة أبناء من زوجها ليونيل ميسي، هم: «تييجو»، «ماتو»، «سيرو».

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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