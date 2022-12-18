معلومات عن الهندية التي ستكشف عن كأس العالم في نهاية المباراة.. «أكثر نساء العالم جاذبية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في خطوة شرفية ستكشف نجمة بوليوود الشهيرة ديبيكا بادوكون عن شكل كأس العالم اليوم، وذلك خلال تتويج الفائز باللقب خلال مونديال 2022، وذلك عقب انتهاء مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، المقامة حاليا في دور النهائي.

ومع نهاية المباراة وتتويج الفائز بلقب كأس العالم 2022، ستظهر ديبيكا بادوكون وهي حاملة كأس العالم بين يديها أمام الحضور، وخلال السطور الآتية نستعرض أبرز المعلومات عن الممثلة الهندية.

معلومات عن ديبيكا بادوكون

1- ولدت في الدنمارك عام 1986، أي تبلغ من العمر 36 عامًا.

2- تنحدر عائلتها من أصل منغوري تعود جذورهم إلى قرية في كوندابورا بولاية كارناتاكا الهندية.

3- هي عارضة أزياء سابقًا، وحاليا ممثلة سينمائية.

3- تعد ديبيكا بادوكون من أشهر وأهم نجمات الصف الأول في بوليوود.

5- قدمت العديد من الأفلام السينمائية التي حققت إيرادات واسعة عالميًا.

6- تم ترشيحها للعديد من الجوائز العالمية.

7- تعد هي ثاني ممثلة هندية تدخل قوائم مجلة «فوربس» العالمية لأكثر النساء جاذبية على مستوى العالم.

8- يتابعها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أكثر من 70 مليون شخص.

9- تم تلقيبها بأجمل نساء الهند، وأكثر نساء العالم جاذبية، وأعلى مشاهير الهند أجرًا.

10- اختيرت ضمن أكثر النساء تأثيرًا في عام 2018.