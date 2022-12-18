معلومات عن المصرية فرح الديباني.. غنت النشيد الفرنسي في نهائي كأس العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تألق كبير ظهرت به السوبرانو المصرية فرح الديباني قبل لحظات، وذلك خلال فعاليات انطلاق كأس العالم 2022، وذلك قبيل انطلاق مباراة فرنسا والأرجنتين المقامة حاليا في نهائي مونديال 2022، المقام بالعاصمة القطرية.

وخلال فعاليات ختام مونديال كأس العالم 2022، قدمت المصرية فرح الديباني، النشيد الوطني الفرنسي، وفي المقابل قدمت المطربة الارجنتينية لالي اسبوسيتو النشيد الوطني لبلادها.

معلومات عن المصرية فرح الديباني

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز المعلومات عن فرح الديباني، عقب تقديمها النشيد الوطني الفرنسي خلال فعاليات ختام مونديال كأس العالم 2022.

1- من مواليد الإسكندرية عام 1989، أي تبلغ من العمر 33 عامًا.

2- في مايو الماضي، خطفت المصرية فرح الديباني أنظار العالم أجمع، وذلك بعد أن قبَّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدها أمام الحشود والعالم أجمع، وذلك عقب تألقها في الغناء للنشيد الوطني بالاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

3- هي أول فتاة مصرية وعربية تلتحق بأكاديمية أوبرا باريس في عام 2016.

4- تندرج من عائلة موسيقية، إذ أن جدها كان عازفا لآلة البيانو.

5- في عام 2005، بدأت فرح الديباني رحلتها الفنية، وذلك من خلال مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وذلك بعد أن اكتشف موهبتها من قبل أحد معلمي اللغة الألمانية.

6- في عام 2010 سافرت إلى العاصمة الألمانية برلين.

7- التحقت بأكاديمية «هانز إيسلر» لدراسة الموسيقى في برلين.

8- في عام 2014 تخرجت بحصولها على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة المعمارية، وذلك بالجامعة التقنية في العاصمة الألمانية برلين.

9- حصلت فيما بعد على درجة الماجستير في المجال ذاته.

فرح الديباني تغني النشيد الفرنسي مرتين

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تغني خلالها فرح الديباني النشيد الوطني الفرنسي أمام العالم في عام واحد، حيث جاءت الأولى في مايو الماضي أثناء الاحتفال بفوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية لبلاده.