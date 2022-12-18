بعد وفاة طفل بسببها.. ماهي أعراض السكتة القلبية المفاجئة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لم يكن الصغير يشعر بأي أعراض مرضية تسبب قلق أسرته، وتجعلهم يهرولون به إلى الطبيب، إذ فارق الطفل الهندي مانيش جافاتا، صاحب الأعوام الـ12، الحياة في لحظة بين زملائه في أتوبيس المدرسة، مصيبا بسكتة قلبية.

وفاة طفل هندي بسكتة قلبية

وتعتبر أمراض القلب، واحدة من أشهر مسببات الوفاة حول العالم، وتنتشر بين كبار السن والبالغين بسبب ضعف عضلة القلب مع تقدم العمر، لكن بالنسبة للأطفال الأمر يختلف لأن إصابتهم بأمراض القلب تحدث بسبب العيوب الخلقية التي يُولدون بها في الغالب.

بالنسبة لوفاة الطفل الهندي مانيش جافاتا، كانت صدمة لأسرته، وخاصة أن قبل الوفاة بساعات بسيطة كان يأكل مع شقيقه في المدرسة، قبل أن يعود إلى المنزل ويسقط متوفيا أثناء عودته في أتوبيس المدرسة إلى المنزل، وعلى الرغم من محاولات الإنعاش التي حاول الأطباء إنقاذه بها لم يستجب القلب، وفقًا لموقع «Indiatimes» الهندي.

وقال دكتور أنيل جوبال، جراح القلب في مستشفي مقاطعة ماديا بردايش، التابع لها الطفل «لقد قدمنا ​​له الإنعاش القلبي الرئوي «CPR»، ولكن لم نتمكن من إنعاشه وفقًا لأعراضه توفي بسبب قصور في القلب، كما يمكن أن يكون أصغر ضحية لسكتة قلبية في الولاية، لكنه وفقًا لأسرته لم يكن يعاني من أي أعراض صحية ظاهرة».

أعراض أمراض القلب عند الأطفال

وحول إصابات الأطفال بالسكتات القلبية، قال الدكتور رفعت الجابري، استشارى طب الأطفال، خلال برنامج «العيادة»، «من أعراض أمراض القلب عند الأطفال، اللون الازرق في الشفايف واللسان في الحالة دي لازم يتعمل للطفل موجات صوتيه على القلب فورًا، لأن ممكن يبقي عنده عيب خلقي في القلب ومتظهرش عليه أي أعرض مرضيه في البداية»

وبالنسبة للعيوب الخلقية في القلب التي يولد بها بعض الأطفال، قال «الجابري»، «ربنا خلق القلب جزئين أحدهما محمل بالأكسجين لونه أحمر، والأخر خال من الأكسجين لونه أزرق، لو في واصلة بينهم أو ثقب أو شرايين القلب معكوسة، بتسبب زرقان في الاطراف والشفايف وزرقان في الملتحمة بتاعت العين، فيكون الطفل لونه مزرق لكن مبيعانيش من أي مشاكل تانية أو صعوبة التنفس لأن دي بتبقي حاجه خلقية هو مولود بيها، في الوقت دا المفروض الأم تعمل موجات صوتية على القلب عند دكتور قلب أطفال عشان نستبعد وجود عيب خلقي».