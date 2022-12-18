سر غياب والدة ويجز عن حفلاته رغم وصوله للعالمية.. نفسه يعملها حفلة لوحدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هو «بسيط ف دنيا سداح مداح»، لم تغريه الدنيا يومًا فمبدأه الدائم «من أمتى كانت فرقالي»، ولكنه مُعافر وصاحب حلم، حكاية شاب إسكندراني، حقق شعبية كبيرة بين جيل الشباب قبل أن يتخطى عمره منتصف العشرينات، أدخل نفسه إلى التاريخ بفنه وفكره المختلف، فقال على لسانه «بشوفني نجم وعندي حلم.. ومش هاستنى أما ابقى كبير»، وبالفعل في عامه الـ23 جعل العالم يشاهده، هو مغني الراب المصري «ويجز»، الذي يحيي حفل ختام كأس العالم 2022 بتقديم أغنية «عز العرب» لايف في حفل الختام النهائي، اليوم الأحد، بعدما اختارته «الفيفا» رسميا لتقديم أغنية الختام التي حققت مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحها.

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سر الدعم في طفولة ويجز القاسية

وراء عالمية ويجز أميرة، احتلت قلبه وكانت الدافع وراء نجاحه، التي شرّبته العادات والاعتماد على النفس وأرست قواعد حياته في طفولة وصفها بـ«القاسية»، فكانت والدته «هدى» هي حبل النجاة، فتحدث عنها أحمد علي «ويجز» بأنها صاحبة الفضل في أن يكون بني آدم، يعتبرها السيدة الأقوى، كما وصفها في حديثته مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، «هدى أحن وأطيب إنسانة في العالم، وأقوى إنسانة، خلتني متربي بقواعد، بتحاول تخلينا نعمل كل حاجة معاها، منعتمدش أن هي اللي تعمل كل حاجة، متبرمج أما ترجع من المدرسة تعلق هدومك عشان أنا أحضر الأكل، دون قول كانت تطبق وجعلتهم يفهمون ما تعنيه، علمتني عربي وإزاي اتكلم وأكون بني أدم».

أشخاص يحلم ويجز بالغناء أمامهم

لـ«ويجز» حلم لم يتحقق إلى الآن، فرغم غنائه أمام الملايين في حفل ختام كأس العالم 2022 إلا أن الشخصية التي يحلم بأن تراه وتحضر لن تكون بجانبه، تلك الشخصية هي والدته فقال ويجز في لقاءه، «أهلي مكانوش مستوعبين اللي بيحصل، بعدين كل حد كان فرحان بيا، نفسي يحضر معايا حفلة، هي دوشة أوي عليهم عشان كدة ما بيحضروش، كلهم بتوع شاطىء ومراسي، نفسي يقولولي أه بس أعملهم حفلة لوحدهم»، فعند والدته تنتهي الأحلام «مش عاوز حاجة تانية غير أمي تكون مبسوطة».

ويجز هو الشقيق الأوسط لأسرته الأولى كما يصف، فوالده تزوج من أخرى ولديه 6 أخوة غير أشقاء، إلا أنّ أخيه خالد الأصغر منه بعامين هو الأقرب إليه، رغم اختلاف هوايتهما وعالمهما، ولويجز فلسفته الخاصة في الحياة فهو اعتاد على السير بـ20 جنيه في جيبه، مؤمنًا بأنه بعدما تصل إلى 100 جنيه فهو لا يحتاج شيء أخر من العالم «أنا شخص مش عاوز حاجة، عندي طموح وأهداف حاجات نفسي أعملها أو أحققها عندي، مش مستني من وراها حاجة بس عاوز أعملها، بفكر في الحلم بتاع أخر الأسبوع بحب أعيش اللحظة مش بخطط للشهر الجاي ولا المستقبل»، ولكن للمستقبل شغف لاستقبال ويجز الذي وصل جمهوره إلى الملايين في وقت قليل وبمجهود كبير، ليكن أول فنان مصري يغني في حفل كأس العالم فيطبق كلامه «الموج عالي بس سباح وهعوم».