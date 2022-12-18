بشرى سارة للستات.. 80 قناة لمشاهدة نهائي المونديال بين فرنسا ضد الأرجنتين من المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصل قطار الحدث الرياضي الأبرز في العالم، مونديال قطر 2022، إلى محطته الأخيرة، إذ يشهد اليوم مواجهة من العيار الثقيل، مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، لتحديد الفائز بالنسخة الحالية لكأس العالم.

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مبارة فرنسا ضد الأرجنتين

مباراة فرنسا ضد الأرجنتين من المواجهات النارية الممتعة، إذ يخوض المنتخب الفرنسي مباراة قوية اليوم؛ للحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي، بعدما حصد لقب كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، أمام نظيره الأرجنيني الذي يسعى إلى تحقيق اللقب هذا العام، خصوصا أنها ربما تكون آخر مشاركة للاعبه المخضرم «البرغوث» ليونيل ميسي.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعدما تغلب على المنتخب المغربي في نصف النهائي، بهدفين دون رد، أحرزهما في الدقيقة 5 للاعب ثيو هيرنانديز، وفي الدقيقة 79 للاعب كولو مواني.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على المنتخب الكرواتي بثلاثية نظيفة، أحزها اللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ثم عزز اللاعب جوليان ألفاريز الفوز بهدفين في الدقيقتين 39 و69 من المباراة.

موعد مباراة فرنسا ضد الأرجنيتن اليوم

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين

وينقل المباراة النهائية نحو 85 قناة تتنوع بين قنوات مفتوحة مجانية، وقنوات مشفر، إذ تذاع مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، قنوات rryadia TNT HD بتعليق صوتي لـ خليل فايد، وAlkass Four HD بتعليق خالد الحدي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي، وbeIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

فيما تبث اللقاء قنوات «TV Publica HD، وARD Das Erste، وRai 1، وNPO 1، وSport TV1 Portugal، وMatch Football 1، وArmenia TV، وAFN Sports، وANT 1 (Greece)، وBBC One، وORF 1 Austria HD، وTF1 HD Suisse، وTRT 1 HD، وSlovenia TV2 HD، وTVE La 1 HD، وRTE Two، وTPA Internacional، وHRT 2 HD، وCT Sport، وRTS 1 Senegal».

وينقل اللقاء أيضًا «RTBF La Une، وRTS 1 Serbia، وRTNC، وTeletica 7، وBTV، وRTB TV b faso، وORTM، وAriana National، وSport Uzbekistan، وBHT 1، وeen (Belgium)، وMoldova 1، وSuperSport Maximo 1، و1TV Georgia، وBNT 1 HD bulgaria، وIctimai TV، وLTV 7 Latvia، وITV 1 London، وTVR 1، وQazSport، وAlkass One HD، وbeIN Sports HD، وTF1 HD France، وTVCG 2، وbeIN Sports 1 FR، وSTV HD (scotland)، وTVP 1 HD، وRSI LA 2 HD، وSuperSport Select 1، وM4 Sport HD Hungary، وMatch! TV، وcanal 5 mexico، وVarzish Sport HD، وCRTV Cameroon، وTRT 4K UHD، وNova TV، وBulgaria».

ويذاع الحدث الأهم كرويا قنوات «ETV 2 Estonia، وZNBC TV 1، وTele Congo، وGabon 1ere، وGRTS TV Gambia، وbeIN Sports HD 3 Max، وORTB، وRwanda TV، وAlkass EXTRA TWO HD، وKBC 1 Kenya، وRTS 2 Senegal، وbeIN 4K HDR، وFootball HD tjk، وBNT 3 HD bulgaria، وbeIN Sports Connect، وNTA Sports 24، وMATCH! Premier HD، وUTV HD (N.Ireland)، وRTK 1 (Kosovo)، وbeIN Sports HD 5 Max، وDiema Sport 3 HD، وArena Sport 1 HD Premium Serbia، وRTVS Sport، وTOD App - beIN SPORTS، وGol Mundial 1».

بشرى سارة لربات البيوت قبل مباراة فرنسا ضد الأرجنتين

ولربات البيوت ومحبات كرة القدم الراغبات في متابعة المباراة النهائية في كأس العالم فرنسا ضد الأرجنتين، كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، كواليس حفل الختام، قبل انطلاق مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، والتي ستقام اليوم، وكتب حساب البطولة، عبر «تويتر»: «الليلة لا تنسى، قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، سيكون لدينا عروض حية، من نجوم الموسيقى التصويرية في كأس العالم دافيدو، وعائشة، وأوزونا، وجيمس، ونورا فتحي، وبلقيس ورحمة رياض، ومنال».

فيما أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، بث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، على قناتها المفتوحة، وكذا على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، مؤكدة أنّ التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1، وعلى قناة «بي إن سبورتس» الرسمية على «يوتيوب» من الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة.، أي السابعة بتوقيت القاهرة.

وكل ما على المشجعات والمهتمات بمتابعة نهائي المونديال 2022 في قطر، تحضير تسالي ومقرمشات وتهيئة المنزل لمتابعة عائلية ممتعة وسط الأسرة.