طريقة تحضير بارفيه الشيكولاتة وحلوى النعناع.. احتفلي برأس السنة بوصفات جديدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع انتهاء العام واستقبال عام جديد كل ما تحتاجين إليه للاحتفال بليلة رأس العام هو الأفكار جديدة لصناعة حلوى مختلفة بمذاق جيد، وتدخل ضمن تلك الأفكار وصفات من المطبخ الإنجليزي منها حلوى النعناع وبارفيه الشيكولاتة التي يمكنك تحضيرهم في دقائق دون الحاجة للكثير من المكونات.

في التقرير التالي يقدم «هن» طريقة تحضير بارفيه الشيكولاتة وحلوى النعناع لاحتفالات راس العام، وفقاً لموقع «delish» ومجلة «Elle» الفرنسية.

مكونات بارفيه الشيكولاتة

علبة بسكويت أوريو أو أي بسكوت آخر

كريمة خفق ثقيلة القوام

شيكولاتة شبه حلوة أو مرة حسب الرغبة

طريقة تحضير بارفيه الشوكولا

قومي بتكسير كوكيز الأوريو في كيس من البلاستيك حتى يتم تفتيتها تمامًا مع بعض القطع الكبيرة، ثم بعد ذلك ذوبي الشيكولاتة في المايكرويف.

أضيفي الشيكولاتة ونصف كوب من الكريمة الثقيلة في وعاء وضعيها فوق إناء من الماء المغلي وذوبيها حتى تصبح ناعمة تمامًا، مع التقليب المستمر، ثم ضعيها جانباً لتبرد.

أخفقي الكريمة بالخلاط الكهربائي، وأضيفيها إلى الشيكولاته المذابة المبردة، ثم ضعي البسكويت المسحوق والكريمة المخفوقة بالشيكولاتة في أكواب فردية للحصول على 3 طبقات في كوب واحد، وزينيها بصوص الشيكولاته، وقدميها.

طريقة تحضير حلوى النعناع

حلوى النعناع أو لحاء النعناع هو أحد أنواع الحلوى الإنجليزية الشهيرة في احتفالات رأس السنة الميلادية، مصنوع من نوعين من الشيكولاتة، نصف داكن والآخر أبيض بالإضافة إلى النعناع.

المكونات

كيس شيكولاتة داكنة مفرومة

كيس شيكولاتة بيضاء مقطعة قطع صغيرة

1/2 ملعقة صغيرة من النعناع الناعم

طريقة تحضير حلوى النعناع

قطع من حلوى القصب

ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز، ثم املأي قاع الإناء بالماء واتركيه يغلي على نار متوسطة.

أخفضي الحرارة إلى درجة منخفضة ، ثم ضعي وعاءً كبيرًا مقاومًا للحرارة في الأعلى وأضيفي الشيكولاتة شبه الداكنة وقلبي من وقت لآخر حتى تذوب الشيكولاتة.

تصب الحلوى في صينية خبز محضرة وتنتشر في طبقة متساوية بملعقة، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تماسك ، حوالي 20 دقيقة، ضعي طبقة من مسحوق النعناع فوقها ثم طبقة شيكولاته بيضاء وزينيها بالمكسرات.

يمكن تبريد اللحاء أو الحلوى لمدة 20 دقيقة أو حتى يتماسك، أو يمكنك وضعها في الفريزر لمدة 10 دقائق.