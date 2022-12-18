4 زيوت طبيعية تحمي شعرك من التساقط.. احرصي على استخدامها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تساقط الشعر من الأمور التي تسبب إزعاجًا للكثير من السيدات، خاصة عند محاولات تصفيفه استعدادًا للذهاب خارج المنزل، لذلك يبحثن العديد منهن على بعض المنتجات خاصة الطبيعية وذلك لمحاولة منعه من التساقط بقدر الإمكان ودون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل.

زيوت طبيعية تحمي شعرك من التساقط

وحسب ما كشف موقع mccabespharmacy العالمي، هناك مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من التساقط بشكل ملحوظ، خاصة عند الالتزام باستخدامها المستمر.

1- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو عبارة عن مكمل للشعر، وغالبًا ما تجده في مكونات الشامبو والبلسم أو حتى يتم بيعه بمفرده، وقد نمت شعبيته لأنه رائحته جيدة، ويجعل الشعر لامعًا، إلى جانب تعزيز نموه وحمايته من التساقط.

2- زيت الخروع

يستخدم زيت الخروع في العديد من المجالات لكنه يشتهر بحمايته للشعر بشكل فعال، بسبب خصائصه المرطبة، والتي يمكن أن تحافظ على صحة الشعر إلى وقت طويل.

3- زيت الزيتون

زيت الزيتون يعد منتجًا أساسيًا عند استخدام الأطعمة حول العالم، ومع ذلك، يستخدمه الناس للعناية بالشعر منذ آلاف السنين، حيث يحتوي زيت الزيتون على مرطبات، وهي مكونات مرطبة تساعد على ترطيب الشعر وتعزيز نموه.

4- زيت الأركان

زيت الأركان يتم استخلاصه من حبات ثمرة شجرة الأركان، وهي موطنها المغرب، وأصبح مؤخرًا مشهورًا بشكل لا يصدق كمنتج تجميلي للعناية بالشعر والبشرة.