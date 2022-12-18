علامات تعرض طفلك للإهمال والتجاهل.. «قربي منه واكسري الوحدة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعاني الصغار في الحضانة أو بين الأصدقاء أحيانًا من الإهمال والتجاهل نظرًا لاتخاذ بعض الأطفال مع بعضهم البعض سلوك المجموعات فيشعر الطفل غير الموجود فيها أنه منبوذ، وقد يكون التجاهل بسبب انطوائه وأنه لا يحب الاندماج في الوسط المحيط وبعدها تظهر على الطفل بعض العلامات النفسية منها كثرة الأسئلة وتكرار جملة «هما ليه بيبعدوا عني هو أنا وحش؟» مما يعرضه للانعزال والابتعاد عن الجميع وهنا يأتي دور الأسرة لعلاج تلك الحالة وتعزيز ثقة الطفل في نفسه.

في التقرير التالي يقدم «هن» للأمهات العلامات التي تدل على تعرض الطفل للإهمال والتجاهل في الحضانة أو الوسط المحيط وفقًا لموقع «medicalnewstoday»

علامات الإيذاء النفسي

عندما يتغير سلوك طفلك ويتحول إلى القلق والخجل أو الانعزال، تلك العلامات تدل على الإيذاء النفسي وتولد لديه رغبة في الاستقلال، ذلك الشعور ليس من سمات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وعلى على العكس الخجل الشديد أحيانًا يولد لديه الأذى النفسي بعض السمات العدوانية مثل: الركل، والصفع، والخدش، والعض، ويصعب على الأم التحكم بانفعالاته، حتى أنه لن يظهر الندم عند الإساءة إذا أساء السلوك، كما يعاني طفلك من صعوبات في النوم، وتكرار الكوابيس، والفزع في الظلام، وتراجع نموه طفلك الطبيعي، فيبدأ مصّ إبهامه، أو التبول في فراشه، أو البكاء المفرط، وسيتشبث بكِ، ويخاف عند غيابك عنه.

علامات على الإهمال

عندما يتعرض الطفل للإهمال بين اصدقائه سوف تلاحظين عليه بعض العلامات منها الجوع والعطش الشديدين وربما يصاب بطفح جلدي طويل الأمد، ففي حين أن طفح الجلد شائع لدى الأطفال، فإن استمراره علامة على أن القائمين على الرعاية لا يغيّرون حفاضاته بانتظام، سيعود طفلك إلى المنزل بملابس متسخة ووجه وكفّين متسخين.

نصائح للأمهات للتعامل مع شعور الطفل بالانطواء

في حوار سابق لـ «هن» قالت الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك: «في حالة شعور الطفل بالانطواء فيه أكثر من طريقة نساعده يتخلص من الشعور بهذا منها تناول الطفل الطعام مع العائلة، ده بينمي عنده الإحساس بالانتماء، وإنه في عيلة ده مهم جدًا، وإن مش لوحده لو في أزمة كلهم هيكونوا جمبه، وأيضا إحساسه بالحب، وإنه مرغوب فيه بيعلي الثقة بالنفس وبيحس بالأمان، لأن الناس الوحيدة أكثر عرضة للاكتئاب بسبب الوحدة».

وأوضحت أنه في حالة تعرض طفلك للإهمال في الحضانة يجب على الأم المتابعة اولًا بأول، والتقرب من الطفل حتى لا يشعر بالوحدة.