طريقة عمل طاجن الفراخ بكرات البطاطس.. طبق رئيسي في العزومة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من السيدات، خاصة الأمهات وربات المنازل، عن طرق تحضير وجبات أساسية ورئيسية على طاولة الطعام، لا سيما الوجبات الغنية بأكثر من صنف وقيمة غذائية مختلفة ومتنوعة.

طريقة عمل طاجن الفراخ بكرات البطاطس

قدمت الشيف منى الشربيني، للسيدات وربات المنازل من خلال «هُن» طريقة عمل طاجن الفراخ بكرات البطاطس، لتقديمها مع المكرونة والمقبلات كوجبة أساسية.

المقادير

كيلو صدور دجاج

كيلو بطاطس

2 بصلة متوسطة مفرومة

2 فلفل أخضر

2 جزر مكعبات

2 فص ثوم مفروم

ربع كوب لبن

ملعقة زبدة

ملح

فلفل أسود

بابريكا

بهارات فراخ

لتحضير البشاميل

ملعقتان زبدة

ملعقتان دقيق

٣ أكواب لبن

جبنة كريمي

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن الفراخ بكرات البطاطس

في الخطوة الأولى قومي بسلق البطاطس جيدًا، ثم بتقشيرها وهرسها.

أضيفي ملعقة زبدة وربع كوب لبن مع رشة الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدًا.

قومي بتشكيل البطاكس لكرات، واتركيها جانبًا.

في طاسة على النار ضعي زيت ثم شوحي الثوم والبصل، ومكعبات الفراخ مع التقليب الجيد حتى يتغير لونها.

أضيفي الجزر والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات الفراخ واتركيها على النار حتى تنضج.

في الجانب الآخر، حضري البشاميل، قلبي الزبدة مع الدقيق على النار، ونضيف اللبن والجبنة الكريمي والملح والفلفل حتى يتماسك القوام.

في صينية بايركس، رصي الدجاج، مع البشاميل، ورصي على الوجه كرات البطاطس ثم باقي البشاميل وموتزاريلا على على الوجه.

أدخليها الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تأخذ لونا ونقدمها مع رشة بقدونس.