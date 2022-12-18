موعد أول أيام شهر رمضان 2023.. وجدول طبخ أكلات رخيصة 30 يوما

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من السيدات، خاصة ربات المنازل العاملات عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 وذلك لشراء الأطعمة والخضروات وتخزينها حتى يسهل إعدادها فيما بعد، فضلًا عن ترتيب جدول أكلات الشهر وفقًا للميزانية، ما بين الأكلات المُكلفة التي تعتمد على اللحوم والدجاج، والأكلات الاقتصادية الغير مُكلفة على الإطلاق للتنوع بينهما.

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان، إذ أن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، من المنتظر أن يصادف يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس لعام 2023.

جدول طبخ 30 يوما

ويرصد «هُن» في السطور التالية لربات المنازل جدول طبخ متنوع 30 يومًا، عى النحو التالي:

ملوخية وفراخ وصينية بطاطس وأرز.

كبدة وبطاطس محمرة ومكرونة.

سمك مقلى أو مشوى مع أرز.

جمبري أو كابوريا وسلطات.

سجق بالطماطم - بطاطس مقلية.

شاورما لحمة مع البطاطس والسلطة.

خضروات مطبوخة مع اللحمة والأرز.

مكرونة وفراخ بانيه.

كباب حلة مع الأرز الأبيض.

اسكالوب بانيه مع المكرونة.

صينية سمك سردين مع أرز.

مكرونة بشاميل مع فراخ أو لحمة.

رقاق بالحمة مع ملوخية وشوربة.

محشى ورق عنب وفراخ.

رقاق طري محشي بخلطة اللحوم والدجاج على الجريل.

فتة بالخل والثوم مع لحمة وشوربة

ممبار وكرشة ولحمة.

كبدة مشوية على الجريل مع المكرونة بالصلصة والسلطات.

عيش بالحمة حواوشي مع مخللات.

أرز معمر مع شوربة فراخ وبطاطس وبط.

صينية جلاش بالسجق أو باللحمة المفرومة مع بطاطس مقلية.

كبدة وقوانص محمرة بالبصل والفلفل مع الأرز الأصفر البسمتي بالخلطة.

كفتة مشوية مع مكرونة.

صينية بطاطس بوريه أو بطاطس محشية بالحمة المفرومة.

خرشوف محشي باللحمة المفرومة مع الأرز.

أرز بسمتي مع لحمة مشوحة بالبصل.

دجاج ستربس مقلي مع البطاطس والتومية.

كبسة سعودى بالأرز البسمتى.

كوسة بالبشاميل وكفتة أرز.

فتة شاورما بالتومية والدجاج

أكلات اقتصادية رخيصة بدون لحوم أو دجاج

ومع ترتيب جدول الأكلات المميزة طيلة شهر رمضان، تلجأ الكثير من ربات المنازل لتحضير بعض الأكلات الاقتصادية وغير المُكلفة، لذا يرصد لك «هُن» بعض الاقتراحات لأكلات بدون لحوم أو دجاج، على النحو التالي:

الأرز المعمر

وجبة مثالية متكاملة، غنية بالنشويات، ويمكن تناوله بجانب الشوربة والسلطة.

طاجن شعرية بالخضار

في وقت سريع، حضري طاجن الشعرية بالخضروات في المنزل، فهي وجبه مليئة بالفيتامينات.

مكرونة بالجبنة

جددي في أصناف المكرونة، وحضريها في المنزل بخليط الجبنة اللذيذ.

الأرز بالخضار والبهارات

طبق شهي ولذيذ وصحي، حضري الأرز بالخضار والبهارات في أسرع وقت وبدون تفكير.

سلطة البطاطس المسلوقة

حضري سلطة البطاطس المسلوقة الغنية بالفوائد الغذائية، مع طاجن الخضروات بالفرن.

كفتة الخضروات

استغني عن اللحوم أو الدجاج وحضري الكفتة باستخدام الخضروات.

شكشوكة

قدمي الشكشوكة مع البطاطس المقلية.

الكشري

حضري وجبة كشري مصري ودقة.

العدس

استغلي درجة حرارة الطقس بشهر رمضان وحضري شوربة العدس أو مقلوبة العدس الاقتصادية.

العجة

حضري عجة بيض وبطاطس مقلية.

القرنبيط

قدمي لأسرتك وجبة قرنبيط مقلي وبطاطس.

البصارة

قدمي صحن بصارة مع الملوخية والبطاطس المحمرة.