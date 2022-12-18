كيف تعلمين طفلك ترتيب سريره في 3 خطوات؟.. ابدأي بالوسادة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تأتي مرحلة معينة لدى الأمهات يرغبن خلالها تعليم صغارهن البدء في الاعتماد على أنفسهم، من خلال قيامهم ببعض الأعمال المنزلية البسيطة الخاصة بهم، التي من تعد عادات جيدة للمساهمة في تطورهم ونموهم بصورة صحيحة.

نصائح لتعويد طفلك على ترتيب سريره

الاهتمام بتعويد الطفل على أداء المهام المنزلية يعزز من تطوره ونموه بشكل كبير، لذلك يمكنك البدء بتدريبه على تنظيم سريره في خطوات بسيطة، حسب ما قدم موقع verywellfamily العالمي.

- البدء بشكل محدد قدر الإمكان، وإعطاؤه تعليمات خطوة بخطوة لترتيب السرير، يمكن أن يشمل ذلك أي شيء مثل سحب الملاءات وحتى تنظيم الوسائد.

- قد يكون من المفيد أن تظهري لطفلك كل خطوة وتتحدثي عن كيفية القيام بذلك، فعلى سبيل المثال، سأقوم بسحب الملاءة لأعلى، وبعد ذلك، سأقوم بسحب البطانية وأثنيها، وأخيرًا، سأقوم بترتيب الوسائد.

- اشرحي لطفلك أن هذا مجرد عمل روتيني مفيد له يجب عليه إكماله كل يوم، وهو ما يجعله يستمر في القيام به يوميًا دون أت تطلبي منه هذا فيما بعد.

فوائد قيام الأطفال بالأعمال المنزلية

1- يجعلهم يعتادون على إكمال عمل روتيني.

2- يمنحه شعورًا بالإنجاز.

3- يحسن الثقة بالنفس واحترام الذات.

4- يبدأ اليوم بشكل إيجابي.