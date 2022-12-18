«الصحة» تحذر من التدخين: يؤدي إلى مرض مزمن نسب وفياته كبيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد التدخين من العادات السلبية الشائعة التي يتبعها المئات من الأشخاص، وينتج عنها العشرات من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي بنسبة كبيرة، وقد تؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية بمرور الوقت.

«الصحة» تحذر من الانسداد الرئوي المزمن

ويعد الالتهاب الرئوي المزمن من الأمراض الخطيرة التي تتم الإصابة بها نتيجة التدخين، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المدخنين من التعرض للإصابة به.

وأوضحت «الصحة» أن التدخين يعد هو السبب الرئيسي للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، لذلك يجب التوقف عن التدخين لتجنب الإصابة به.

إحصائيات عن مرض الانسداد الرئوي المزمن

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن مرض الانسداد الرئوي المزمن عن الأرقام التالية:

- يعد الانسداد الرئوي المزمن هو ثالث سبب لحالات الوفاة على مستوى العالم.

- تأتي نسب الوفيات لأكثر من 90% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

- يؤثر هذا المرض على نحو 329 مليون نسمة، أو ما يقرب من 5% من إجمالي عدد سكان العالم.

أعراض الانسداد الرئوي المزمن

وتتمثل أعراض الإصابة بالانسداد الرئوي المزمنة في:

1- ضيق التنفس، خاصة عند أداء الأنشطة البدنية.

2- الأزيز.

3- السعال المزمن.

4- قلة النشاط.

5- فقدان الوزن غير المقصود.

6- تورم في القدمين.