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الامارات | أشرعة زاهية في سماء دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشرعة المتزلجين تحلّق بألوانها الزاهية مثل طيور عملاقة في سماء دبي، بينما يستمتع أصحابها بممارسة هوايتهم المفضلة على شاطئ جميرا الذي يعد وجهة جاذبة لكثيرين من محبي هذه . وكانت الأيام الأخيرة، بطقسها الشتوي وأجوائها الدافئة، مناسبة تماماً لممارسة التزلج الشراعي، كما رصدتها عدسة وكالة الأنباء الفرنسية.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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