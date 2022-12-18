الامارات | أشرعة زاهية في سماء دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشرعة المتزلجين تحلّق بألوانها الزاهية مثل طيور عملاقة في سماء دبي، بينما يستمتع أصحابها بممارسة هوايتهم المفضلة على شاطئ جميرا الذي يعد وجهة جاذبة لكثيرين من محبي هذه الرياضة. وكانت الأيام الأخيرة، بطقسها الشتوي وأجوائها الدافئة، مناسبة تماماً لممارسة التزلج الشراعي، كما رصدتها عدسة وكالة الأنباء الفرنسية.