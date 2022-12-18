الامارات | الأول في مهرجان سعودي للإبل.. إماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المواطن الإماراتي، ملهم مسلم الراشدي، المركز الأول في شوط فئة 20 أصايل مهجّنات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7 بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت لجنة التحكيم النهائي، أمس، أن المركز الثاني كان للسعودي ذيب بن محمد القحطاني، فيما حل بالمركز الثالث العُماني خالد حميد القرني.