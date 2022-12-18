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الامارات | الأول في مهرجان سعودي للإبل.. إماراتي

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الصياهد (السعودية) - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأول في مهرجان سعودي للإبل.. إماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المواطن الإماراتي، ملهم مسلم الراشدي، المركز الأول في شوط فئة 20 أصايل مهجّنات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7 بالمملكة العربية .

وذكرت لجنة التحكيم النهائي، أمس، أن المركز الثاني كان للسعودي ذيب بن محمد القحطاني، فيما حل بالمركز الثالث العُماني خالد حميد القرني.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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