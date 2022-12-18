الامارات | اكتشاف جديد في سلطنة عُمان: فوهة نيزكية هائلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم علوم الأرض بكلية العلوم العمانية عن اكتشاف فوهة نيزكية هائلة يبلغ قطرها كيلومتر واحد في ولاية محوت.

ويقدم هذا الاكتشاف الفريد موقعاً علمياً نادراً لدراسة آثار الارتطامات على الأرض مما لم يكن ممكناً من قبل، وفق وكالة الأنباء العُمانية أمس. ويُرجّح أستاذ علوم الأرض الدكتور صبحي جابر نصر أن يكون عمر الفوهة 60 مليون عام، وأن قطر النيزك الذي تسبب في ظهورها يراوح بين 50 و60 متراً، ما يجعلها إحدى أكبر الفوهات الصدمية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يكون الموقع وجهة للسياحة الداخلية والعلمية الدولية والتراث الوطني.