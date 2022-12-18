الامارات | «دبي للثقافة»: لغتنا أثرت المعرفة الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، دور اللغة العربية في إثراء النتاج الثقافي والمعرفي الإنساني، مشيرة إلى أن الاحتفاء بيوم اللغة العربية يعد إشادة عالمية بأهمية إسهاماتها في العلوم والمعارف المختلفة.

وقالت بدري - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام - إن «اللغة العربية تشكل إحدى ركائز الحضارة البشرية، بفضل إسهاماتها التي جعلت منها همزة وصل بين الثقافات»، منوهة بأن «دبي للثقافة» أخذت على عاتقها مهمة المحافظة على اللغة العربية وصونها والنهوض بها، إذ تلعب الهيئة عبر خططها ومبادراتها دوراً فاعلاً في ترسيخ حضور اللغة العربية في كل المجالات، وتعزيز مكانتها في المجتمع المحلي. وأشادت بحرص دولة الإمارات على الاهتمام باللغة العربية، باعتبارها أداة رئيسة لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، لافتة إلى أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً باللغة العربية، من خلال إطلاقها مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية الفاعلة، بوصفها عنصراً أساسياً في الهوية الوطنية والعربية.